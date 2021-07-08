Що пише батько доньці перед розстрілом? ЦДВР спільно з Архівом СБУ оцифрував справу Юрія Тютюнника

Що пише батько своїй доньці, знаючи, що його розстріляють? Як імперські риси побачив Юрій Тютюнник у більшовиках та радянській владі? Чому більшовики так нещадно покарали Тютюнника, попри те, що певний час він їх підтримував? Про це і більше можна дізнатися, прочитавши оцифровані матеріали архівно-кримінальної справи генерала-хорунжого Армії УНР Юрія Тютюнника.

Центр досліджень визвольного руху спільно з Архівом Служби безпеки України, за підтримки Українського культурного фонду, виклав у вільний доступ 53 документи архівно-кримінальної справи Юрія Тютюнника.

Його життя зіткане із пригод, які описують у книгах, за якими пишуть сценарії і знімають художні фільми.

Юрій (Юрко) Тютюнник народився 1891 року у селі Будище, тепер Звенигородського району Київської області.

Прапорщик царської армії. Воював на фронтах Першої світової, отримав важкі поранення, зокрема в голову, але вижив і не втратив інтелектуальних здібностей.

Після Лютневої революції 1917 року став активним діячем українського військового руху, учасником Другого Всеукраїнського військового з’їзду (1917 рік), членом Української Центральної Ради.

Організовував роботу Генерального секретаріату військових справ УЦР та міністерства військових справ УНР.

Навесні 1918 року на Звенигородщині обраний кошовим отаманом Вільного козацтва.

Влітку 1918 року був одним із керівників Звенигородського збройного повстання проти австро-німецьких військ і гетьманської влади. Його заарештували, але у грудні він був звільнений внаслідок повстання проти Гетьманату.

У лютому 1919 року очолив штаб партизанських формувань отамана Григор’єва. Реалізував план визволення Херсона й Одеси від окупаційних військ Антанти. Підтримав повстання частин Григор’єва проти радянської влади і 9 травня 1919-го вони зайняли Катеринослав (нині Дніпро).

Після поразки повстання у травні 1919 року на чолі невеликого загону приєднався до армії УНР. Із липня по грудень командував Київською групою військ, із грудня 1919-го став помічником командувача Армії УНР.

Зініціював та організував Перший Зимовий похід Армії УНР (6 грудня 1919-го – 6 травня 1920 року).

Після інтернування залишків українських частин у Польщі, був призначений членом Вищої військової ради УНР.

Із січня 1921 року керує повстанським штабом, а з жовтня 1921 року – стає командувачем Української повстанської армії, головною метою якої було повалення радянської влади в Україні. Головний розрахунок був на селянський повстанський рух, в якому впродовж 1921 року, за підрахунками більшовиків, брали участь до 40 тисяч осіб.

29 жовтня 1921 виїхав зі Львова до Рівного, де завершив формування ядра майбутньої Української повстанської армії у складі 1500 вояків. Через брак сил, озброєння та оснащення Другий Зимовий похід Армії УНР (жовтень–листопад 1921 року) закінчився трагічно.

закінчився трагічно. Біля містечка Базар на Житомирщині основна група вояків опинилася в оточенні. Майже 400 вояків загинули, а понад півтисячі потрапили у полон, 359 із них відмовилися перейти на службу до Червоної армії і були розстріляні. У цьому місці тепер стоїть меморіал Героям Базару.

основна група вояків опинилася в оточенні. Майже 400 вояків загинули, а понад півтисячі потрапили у полон, 359 із них відмовилися перейти на службу до Червоної армії і були розстріляні. У цьому місці тепер стоїть меморіал Героям Базару. Самому Тютюннику із невеличким загоном вдалося вийти з оточення і пробитися до польської території.

У 1923 році в результаті проведеної Державним політичним управлінням УСРР спецоперації Тютюнник був виведений з-за кордону на радянську територію та заарештований.

Співробітникам ДПУ УСРР вдалося використати Тютюнника для своїх пропагандистських цілей.

Із 1923-го по 1929 рік Тютюнник викладав у Школі червоних старшин у Харкові, співпрацював зі Всеукраїнським фотокіноуправлінням: та став співавтором сценарію фільму «Звенигора» Олександра Довженка , грав як актор у фільмі «ПКП» .

, грав як актор у фільмі . 12 лютого 1929 року Юрія Тютюнника заарештували знову і відправили до Москви.

У грудні 1929-го колегія ОДПУ СРСР засудила Тютюнника до страти.

20 жовтня 1930 року вирок був виконаний.

Реабілітували Юрка Тютюнника аж 1997 року.

Які документи справи Тютюнника є у вільному доступі?

В електронному архіві (avr.org.ua) тепер можна побачити світлини, прочитати документи та листи із радянського кримінального провадження проти Юрія Тютюнника.

Зокрема:

світлина з архівно-кримінальної справи;

анкета, ордер обшуку і арешту Юрка Тютюнника;

протоколи допитів Юрка Тютюнника;

свідчення про створення і координацію роботи підпільно-партизанського штабу;

листи Тютюнника, зокрема до своєї доньки Олі; знаючи, що його чекає страта, Юрко Тютюнник м'яко пише 12-річній доньці Ользі: «...Додому кожного дня мене чекати не варто, звичайно, можна сподіватися, ще й як будемо живі та здорові, то знову будемо жити вкупі родиною...»

заяви дружини Юрія Тютюнника з проханням повідомити про чоловіка. Дружина Віра, зокрема, розповідає про роботу Юрка Тютюнника над фільмом «Звенигора» із Олександром Довженком.

довідка про виконання вироку – розстрілу;

реабілітаційні матеріали у справі Тютюнника, зокрема звернення депутата Шатайла в СБУ щодо реабілітації Юрка Тютюнника.

Серед документів є інформація про те, що Тютюнник порівнює радянську владу із царською, каже, що вона сама закладає основу для свого знищення, бо все будує на конфронтації. Тільки у царській Росії в усьому нібито були винні євреї, а в комуністів – куркулі.

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