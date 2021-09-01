Опубліковано тисячу документів спецслужб України, Грузії та колишньої Чехословаччини про митців

Центр досліджень визвольного руху опублікував тисячу документів репресивних спецслужб України, Грузії та колишньої Чехословаччини про тридцятьох митців ХХ століття, які перебували в полі зору комуністичної влади. З кожної з трьох країн представлені архівні матеріали про десятьох культурних діячів у рамках проєкту «Репресоване мистецтво».

У вільному доступі документи таких українських митців як Остап Вишня, Олександр Довженко, Михайло Бойчук, Лесь Курбас, Опанас Заливаха, Стефанія Шабатура, Микола Глущенко, Василь Стус, Валер’ян Підмогильний.

Документи Служби держбезпеки колишньої Чехословаччини (ŠtB) знайомлять зі справами першого президента Чехії Вацлава Гавела, письменника Мілана Кундери. У добірці відкритих матеріалів документи про литовсько-грузинського художника Романа Сута, першого президента Грузії Звіада Гамсахурдіа.

Архівні документи розповідають про відносини представників мистецтва і комуністичної влади у трьох країнах. У справі на художника і агента Миколи Глущенка (у 1926 році був завербований радянською розвідкою – ред.) опубліковано фотографію акварелі з альбому Адольфа Гітлера, подарованого власником Глущенку у 1940 році у Берліні.

Чимало фотографій опубліковані вперше. Серед них фотографія дружини художника Глущенка, також агентки та мисткині під псевдонімом «Художниця», інформує Центр досліджень визвольного руху.

У відкритому доступі тепер фотографії і документи зі справи чеського письменника Мілана Кундери, з яких можна дізнатись, як комуністичні спецслужби з метою психологічного тиску на чеського письменника Павела Когоута отруїли його собаку.

Опубліковані документи на сайті Електронного архіву Українського визвольного руху лягли в основу онлайн-виставки «Репресоване мистецтво», яку презентують незабаром у вільному доступі.

Зараз на сайті вже понад 28 тисяч оцифрованих архівних документів, доступних для завантаження.