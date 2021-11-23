У Львові представили понад 150 картин найдорожчого художника і шпигуна Миколи Глущенка ‒ фотогалерея

Понад 150 картин українського художника-імпресіоніста Миколи Глущенка (1901–1977) презентовані у Національному музеї у Львові імені митрополита Андрея Шептицького. За словами дослідників творчості митця, це найбільша виставка творів Микола Глущенка. Востаннє так масштабно презентували його роботи у Львові за життя ‒ у 1935 році. Через роботи показано всі етапи життя Миколи Глущенка, за кордоном, його переїзд у Москву, повернення в Україну, де він працював найактивніше.



Виставка «Барви ХХ століття», присвячена 120-літтю від дня народження українського митця, експонується у двох приміщеннях Національного музею у Львові. А це роботи художника з фондів музею і приватної колекції київського мистецтвознавця й арткритика Едуарда Димшиця.



Микола Глущенко ‒ уродженець Дніпропетровщини, здобув берлінську мистецьку школу, з 1925 до 1936 року проживав у Парижі, де відкрив власне ательє, став визнаним художником. Водночас, за кордоном Микола Глущенко працював на радянську розвідку і передав чимало інформації. Згідно з розсекреченими документами із архівних фондів СБУ, у 1925 році у Парижі Глущенко вдруге звернувся до радянських органів із проханням про громадянство СРСР і отримав паспорт. Його зауважила радянська розвідка, оскільки митець мав гарні стосунки з представниками української еміграції. Працював Глущенко у глибокій конспірації, як агент «Художник» і «Ярема». Одночасно він продовжував творити і його роботами захоплювались європейці.



За оцінками мистецтвознавців, велику цінність становлять його твори періоду проживання за кордоном. У 1936 році він переїхав з дружиною у Москву, де у них народився син Олександр. Родина жила у комунальній квартирі, у кімнаті площею 9 кв. метрів.



Художник хотів знищити 250 картин, намальованих у 50-ті роки, в стилі соцреалізму, бо вважав їх негідними. Але їх знайшли згодом у його майстерні і передали у музеї.



Розсекречені документи відкривають ще далеко не всі сторінки з життя українського художника. Повернувшись у Київ, він присвятив себе цілковито мистецтву, наголошують дослідники його творчості. А всю правду про своє життя, звісно, найкраще знав сам, але забрав зі собою.



Куратори виставки у Національному музеї у Львові, передусім, хотіли показати, що Микола Глущенко ‒ один із найвідоміших українських художників, твори якого сьогодні оцінюють найдорожче з-поміж українських митців.



Микола Глущенко залишив близько 10 тисяч своїх робіт.