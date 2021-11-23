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У Львові представили понад 150 картин найдорожчого художника і шпигуна Миколи Глущенка ‒ фотогалерея

Понад 150 картин українського художника-імпресіоніста Миколи Глущенка (1901–1977) презентовані у Національному музеї у Львові імені митрополита Андрея Шептицького. За словами дослідників творчості митця, це найбільша виставка творів Микола Глущенка. Востаннє так масштабно презентували його роботи у Львові за життя ‒ у 1935 році. Через роботи показано всі етапи життя Миколи Глущенка, за кордоном, його переїзд у Москву, повернення в Україну, де він працював найактивніше.

Виставка «Барви ХХ століття», присвячена 120-літтю від дня народження українського митця, експонується у двох приміщеннях Національного музею у Львові. А це роботи художника з фондів музею і приватної колекції київського мистецтвознавця й арткритика Едуарда Димшиця.

Микола Глущенко ‒ уродженець Дніпропетровщини, здобув берлінську мистецьку школу, з 1925 до 1936 року проживав у Парижі, де відкрив власне ательє, став визнаним художником. Водночас, за кордоном Микола Глущенко працював на радянську розвідку і передав чимало інформації. Згідно з розсекреченими документами із архівних фондів СБУ, у 1925 році у Парижі Глущенко вдруге звернувся до радянських органів із проханням про громадянство СРСР і отримав паспорт. Його зауважила радянська розвідка, оскільки митець мав гарні стосунки з представниками української еміграції. Працював Глущенко у глибокій конспірації, як агент «Художник» і «Ярема». Одночасно він продовжував творити і його роботами захоплювались європейці.

За оцінками мистецтвознавців, велику цінність становлять його твори періоду проживання за кордоном. У 1936 році він переїхав з дружиною у Москву, де у них народився син Олександр. Родина жила у комунальній квартирі, у кімнаті площею 9 кв. метрів.

Художник хотів знищити 250 картин, намальованих у 50-ті роки, в стилі соцреалізму, бо вважав їх негідними. Але їх знайшли згодом у його майстерні і передали у музеї.

Розсекречені документи відкривають ще далеко не всі сторінки з життя українського художника. Повернувшись у Київ, він присвятив себе цілковито мистецтву, наголошують дослідники його творчості. А всю правду про своє життя, звісно, найкраще знав сам, але забрав зі собою.

Куратори виставки у Національному музеї у Львові, передусім, хотіли показати, що Микола Глущенко ‒ один із найвідоміших українських художників, твори якого сьогодні оцінюють найдорожче з-поміж українських митців.

Микола Глущенко залишив близько 10 тисяч своїх робіт.
&laquo;Портрет дівчини&raquo;, 1930-і роки. Ймовірно, художник намалював свою дружину
1 «Портрет дівчини», 1930-і роки. Ймовірно, художник намалював свою дружину
&laquo;Блакитний натюрморт&raquo;, 1971 рік. Це була улюблена картина митця Миколи Глущенка і улюблена кольористика
2 «Блакитний натюрморт», 1971 рік. Це була улюблена картина митця Миколи Глущенка і улюблена кольористика
Робота, намальована фломастерами. Так митець експериментував сучасними матеріалами. Купити які міг за кордоном, куди його випускали
3 Робота, намальована фломастерами. Так митець експериментував сучасними матеріалами. Купити які міг за кордоном, куди його випускали
Пейзаж. Експериментування художника фломастером і акварельними фарбами. Але він залишався навіть у цьому блискучим кольористом
4 Пейзаж. Експериментування художника фломастером і акварельними фарбами. Але він залишався навіть у цьому блискучим кольористом
&laquo;Віллен-сюр-Сен&raquo;. Робота намальована у1932 році у Франції. Папір, акварель
5 «Віллен-сюр-Сен». Робота намальована у1932 році у Франції. Папір, акварель
&laquo;Пейзаж із коровами&raquo;, початок 1930-х років
6 «Пейзаж із коровами», початок 1930-х років
З циклу &laquo;Ню&raquo;, літографія. Його митець створив у 1928 році. У цьому ж році вийшов альбом еротичних літографій, надрукованих на японському папері
7 З циклу «Ню», літографія. Його митець створив у 1928 році. У цьому ж році вийшов альбом еротичних літографій, надрукованих на японському папері
&laquo;Оголена з квітами&raquo;, 1970-і роки
8 «Оголена з квітами», 1970-і роки
&laquo;Спогад про лазурний берег&raquo;, 1975 рік
9 «Спогад про лазурний берег», 1975 рік
&laquo;Автопортрет у майстерні&raquo; (автопортрет із натурницею), 1970-і роки. Майстерня Глущенка розташовувалась у Києві, на Хрещатику, 25
10 «Автопортрет у майстерні» (автопортрет із натурницею), 1970-і роки. Майстерня Глущенка розташовувалась у Києві, на Хрещатику, 25
&laquo;Весна на Марні&raquo;, 1934 рік
11 «Весна на Марні», 1934 рік
&laquo;Пейзаж із будинками&raquo;, кінець 1920-х &ndash; початок 1930-х років
12 «Пейзаж із будинками», кінець 1920-х – початок 1930-х років
&laquo;Подвійний портрет&raquo;, портрет дружини Марії із сином Олександром, якому тоді було 4 роки. Портрет намальований у Москві в 1942 році. Микола і Марія познайомились у Берліні, де навчались. Подружжя приїхало у 1925 році в Париж
13 «Подвійний портрет», портрет дружини Марії із сином Олександром, якому тоді було 4 роки. Портрет намальований у Москві в 1942 році. Микола і Марія познайомились у Берліні, де навчались. Подружжя приїхало у 1925 році в Париж
Париж, вулиця Рівол, 1965 рік
14 Париж, вулиця Рівол, 1965 рік
Композиція, 1966 рік
15 Композиція, 1966 рік
Берег Сени, 1930-і роки. Це перша робота Миколи Глущенка, яка у 1932 році надійшла у колекцію Національного музею у Львові. Вже у 1932 році митець думав про те, щоб емігрувати в СРСР. Бо французька поліція вичисляла радянських шпигунів
16 Берег Сени, 1930-і роки. Це перша робота Миколи Глущенка, яка у 1932 році надійшла у колекцію Національного музею у Львові. Вже у 1932 році митець думав про те, щоб емігрувати в СРСР. Бо французька поліція вичисляла радянських шпигунів
&laquo;Сірий день&raquo;, Ірпінь, 1947 рік. Відтворити воду, за оцінками мистецтвознавців, Миколі Глущекові вдавалося неперевершено
17 «Сірий день», Ірпінь, 1947 рік. Відтворити воду, за оцінками мистецтвознавців, Миколі Глущекові вдавалося неперевершено
&laquo;Пливуть, вітер віє&raquo;, 1963 рік &nbsp;
18 «Пливуть, вітер віє», 1963 рік
 
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Галина Терещук

В ефірі Радіо Свобода – з 2000 року. Закінчила факультет журналістики Львівського національного університету імені Франка. Маю досвід роботи на телебаченні і в газеті.

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