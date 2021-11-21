Штовханина під ОП: учасників пропустили. Вони заявили про свої вимоги

Частина учасників акції на Майдані та панахиди на Алеї Героїв Небесної сотні прийшли до Офісу президента. Втім усіх до будівлі не підпустив кордон поліції. Частину активістів поліція пропустила, перевіривши речі, але організовану колону, без поверхневої перевірки, не пускали. Учасники відмовилися показувати особисті речі, пояснюючи це тим, що це: «приниження усіх присутніх в День Гідності та Свободи». Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Під вигуки «Пропускай!» та «Зелю геть!» учасники акції намагалися все ж пройти до Офісу президента. В цей час між окремі учасники та поліцейські обмінювалися словесними образами та погрозами, виникла штовханина.

Зрештою, правоохоронці знову почали пропускати людей по одному, за умови поверхневої перевірки. Під стінами Офісу президента учасники акції оголосили вимогу звільнити голову Офісу президента Андрія Єрмака до 1 грудня. Інакше обіцяють оголосити безстрокову акцію протесту з вимогою імпічменту президента Володимира Зеленського.

Наразі поліція не повідомляла, чи є серед учасників та правоохоронців постраждалі, також не відомо про затримання.

За повідомленням креспондента Радіо Свобода, раніше громадська організація «Родини Небесної Сотні» анонсували марш до меморіального комплексу Героїв Небесної сотні. Інша громадська організація «Рух опору капітуляцї» заявили, що долучаться до цієї акції і по завершенню рухатимуться на Банкову «для обговорення складної ситуації». До них долучилася політична сила «Демократична сокира».