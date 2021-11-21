У День Гідності та Свободи у Львові прикрасили ялинку політичними вимогами

День Гідності та Свободи у Львові вшанували ходою центральними вулицями міста, в якій взяли участь майданівці, волонтери, активісти, політики.

Маршем пройшлися до пам’ятника Тарасові Шевченку, де 8 років тому, вночі, зібралася група студентів і викладачів Українського католицького університету та Львівського національного університету імена Івана Франка. Вони стали першими учасниками Євромайдану у Львові.

«Ми хочемо сьогодні сказати, що Україна пройшла нелегкий шлях. Всі наші перемоги не забуті. Майдан для мене став поштовхом для початку громадської діяльності», – сказав Радіо Свобода Ростислав Радиш, волонтер і співорганізатор акції.

Організатори ходи Гідності – кілька громадських організацій Львова та волонтери – виготовили ялинку, яка символізувала майданівську, а прикрасили її плакатами з політичними вимогами до української влади, на кшталт: «Чому немає оборонних замовлень? Армію голу-босу хочете залишити?», «Вимагаємо незалежного розслідування «Вагнергейту» і покарання винних».

«Вісім років тому я ще був вдома, в Луганську. Виїхав на площу, коли побили студентів, а з 3 грудня і до кінця був на Майдані у Києві. Майдан ще продовжується. Контратака Росії, антимайданівців триває. Революція змінила моє життя, я зробив свій вибір – воюю, розвернулась країна і ми йдемо подалі від Росії», – говорить Ігор Гайоваха.

«Мої емоції, серце і життя завжди з Майданом, якби 8 років тому не сталася революція, України могло б не бути, якби не Герої Небесної сотні, ті, хто захищає зараз нашу державу», – зауважила учасниця ходи Ганна Костюк, вчителька історії.

Зранку рідні загиблих майданівців, представники місцевої влади, волонтери, військовослужбовці, активісти вшанували пам’ять Героїв Майдану, які поховані на Личаківському цвинтарі.

День Гідності та Свободи – свято в Україні, що святкується щороку 21 листопада на честь початку двох революцій: Помаранчевої революції (початок 22 листопада 2004 року) та Революції гідності (акція студентів та громадських активістів розпочалася 21 листопада 2013 року). 13 листопада 2014 року президент України Петро Порошенко підписав указ, згідно з яким в Україні 21 листопада святкується День Гідності та Свободи

У лютому 2021 року Верховна Рада України визначила Революцію гідності одним із ключових моментів української держави та виразником національної ідеї свободи.