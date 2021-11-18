Монастирський заявив про затримання громадянина США за замовлення вбивства міністра Лещенка

Громадянина Сполучених Штатів, а також громадянку України затримали за підозрою в замовленні вбивства міністра аграрної політики Романа Лещенка, заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський на брифінгу 18 листопада.

За його словами, в серпні 2021 року Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції отримав інформацію про жінку, яка шукала кілера для замовного вбивства.

Через підставну особу з’ясувалося, що головний замовник – громадянин США. Він, як заявив Монастирський, хотів організувати вбивство колектора, який нібито заборгував йому 150 тисяч доларів. Міністр додав, що правоохоронці інсценували викрадення і вбивство цієї людини.

«Замовники переконалися, що кілер реально виконує замовлення, і одразу надали інше замовлення. Це була особа, в якої, власне, намагалися відібрати майно і вибити уявні борги, які були в 2018… Цим громадянином був Роман Лещенко, міністр українського уряду», – заявив Монастирський.

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Він уточнив, що йдеться про період, коли Лещенко ще не працював в уряді.

Громадянин Сполучених Штатів нібито планував виїхати з України до моменту здійснення злочину.

«Було ухвалене рішення про затримання даної особи в порядку 208 статті Кримінального кодексу, поінформоване посольство США, і тільки після цього був поінформований сам Роман Лещенко», – сказав голова МВС.

Лещенко, виступаючи на брифінгу, заявив, що з 2020 року, відколи він працював головою Державного земельного кадастру, його безпеку забезпечувало Державне управління охорони. Водночас він повідомив, що отримував погрози на свою адресу та на адресу своєї родини. За словами урядовця, йдеться про «корпоративний конфлікт» 2017 року.

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«Безумовно, ця ситуація для мене шокуюча, але я хочу сказати наступне. Якщо хтось вважає, що будь-які погрози, замах, шантаж або фізичне усунення міністра аграрної політики дасть можливість уникнути юридичної відповідальності, то я хочу вас запевнити, що у вас немає жодних перспектив у цьому питанні. Оскільки всі матеріали, всі дані про українську землю, резервні копії Державного земельного кадастру перебувають у правоохоронних органів, і усуваючи, залякуючи, ви нічого не досягнете», – додав він.

Імена затриманих правоохоронці не розголошують.

Роман Лещенко став міністром аграрної політики та продовольства в грудні 2020 року. До того з червня 2020-го він очолював Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру.