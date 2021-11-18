Головне на ранок: розслідування Bellingcat про «вагнерівців», справи Майдану

Bellingcat оприлюднив своє розслідування щодо «вагнерівців», Офіс генпрокурора і ДБР завершили розслідування щодо Януковича і дев’ятьох експосадовців у справі про розстріл мітингувальників на Майдані. Про ці та інші новини – в огляді Радіо Свобода.

Bellingcat: у Зеленського відклали операцію щодо вагнерівців після домовленості про режим тиші

Ймовірна планована операція української розвідки із затримання російських найманців була зірвана після того, як Офіс президента України Володимира Зеленського вирішив її перенести – про це йдеться в спільному розслідуванні проєкту Bellingcat та російського видання The Insider.

За висновками розслідування, яке тривало рік, українська військова розвідка планувала захопити 33 найманців російської приватної військової компанії «Вагнер» 25 липня 2020 року. Це мало статися після приземлення їхнього літака, який летів із Мінська до Стамбула, в Україні під вигаданим приводом.

Посадка літака мала стати останнім етапом складної операції військової розвідки за підтримки внутрішніх спецслужб, щоб виманити та заарештувати російських найманців, причетних до бойових дій на сході України.

Однак за кілька днів до того, як літак мав вилетіти з Білорусі, президент Зеленський досягнув угоди про припинення вогню з Росією та російськими гібридними військами на Донбасі. Угода мала набрати чинності 27 липня і, за даними журналістів, спонукала Офіс президента відкласти операцію на п’ять днів. Про це автори повідомляють із посиланням на колишнього начальника Головного управління розвідки Василя Бурбу.

Bellingcat посилається на трьох колишніх співробітників спецслужб, включно з Бурбою. За словами останнього, голова ОП Андрій Єрмак запропонував перенести операцію на тиждень після того, як стало відомо про угоду щодо припинення вогню. Бурба натомість пропонував затримати операцію на чотири дні. Зрештою її вирішили перенести на п’ять днів.

«За словами Бурби, позиція Офісу президента була такою, що, якщо операція триватиме, як було заплановано, і завершиться затриманнями 25 липня, то припинення вогню буде приречене ще до початку», – йдеться в спільному розслідуванні.

Радіо Свобода звернулося до Андрія Єрмака по коментар щодо цього розслідування і очікує на відповідь.

Bellingcat зазначає, що не зміг підтвердити факти цих переговорів у Офісі президента.

Розстріл мітингувальників на Майдані: розслідування щодо Януковича і 9 експосадовців завершили

Офіс генерального прокурора повідомляє, що слідчі Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва прокурорів завершили досудове розслідування щодо колишнього президента Віктора Януковича і дев’яти колишніх високопосадовців, «які 18-20 лютого 2014 року організували силову протидію мітингувальникам у центрі столиці».

«Оскільки ексвисокопосадовці з 2014 року переховуються від органів слідства і суду, досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося за спеціальною (заочною) процедурою. Наразі стороні захисту повідомлено про завершення та надання доступу до матеріалів досудового розслідування. Після ознайомлення захисників із матеріалами справи, обвинувальний акт буде скеровано до суду для вирішення питання про розгляд справи in absentia», – йдеться в повідомленні.

За даними ОГП, крім Януковича, йдеться про колишніх голову Служби безпеки, міністра внутрішніх справ, керівника ГУ МВС України в Києві та їхніх заступників, командувача внутрішніх військ МВС України, міністра оборони України, командира столичного полку міліції особливого призначення «Беркут».

Розслідуванням встановлено, що вони «хотіли припинити масові акції протесту, які ставили під загрозу перебування при владі експрезидента. Перевищуючи владу і службові повноваження та без законних підстав, вони організували застосування працівниками правоохоронних органів і військовослужбовцями ЗСУ фізичного насильства, спеціальних засобів, військової техніки, вогнепальної зброї для силової протидії та розгону демонстрантів».

Президент Польщі заявив про відсутність небезпеки військового конфлікту на кордоні з Білоруссю

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що немає небезпеки військового конфлікту на кордоні з Білоруссю, де збираються тисячі мігрантів із Близького Сходу у намаганні потрапити до Європейського союзу. В останні дні Польща суттєво посилила присутність військових на кордоні, щоб стримати мігрантів.

«Військової небезпеки немає. Польська армія є тільки для гарантування безпеки», – сказав Дуда журналістам на пресконференції зі своїм чорногорським колегою Міло Джукановичем.

Дуда сказав, що Білорусь відмовилася приймати польську гуманітарну допомогу мігрантам.

Водночас польський президент закликав НАТО уважно стежити за ситуацією на кордоні ЄС із Білоруссю.

Статистика COVID-19: понад 20 з половиною тисяч нових випадків за добу та 752 померлих

У Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що минулої доби, 17 листопада, в Україні зафіксували 20 591 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (кількість нових хворих іде на спад: тиждень тому, 9 листопада, виявили майже 25 тисяч інфікованих). Згідно з повідомленням, з цього числа хворих є 1478 дітей та 377 медпрацівників.

Також за минулу добу госпіталізовано – 3907 осіб, померли 752 людини, одужало – 19 633.

За весь час пандемії в Україні захворіли майже 3,3 мільйона людей, понад 79 з половиною тисяч померли.

На Донбасі 17 листопада поранені четверо українських військових – штаб ООС

У зоні бойових дій на Донбасі впродовж доби 17 листопада зазнали поранень четверо українських військових, ще один має бойове травмування, повідомляє штаб операції Обʼєднаних сил.

«Воїни перебувають у лікувальному закладі. Стан здоров’я військовослужбовців – задовільний», – ідеться в повідомленні.

За даними штабу, російські гібридні сили здійснили 14 порушень режиму припинення вогню, 9 з яких із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння.