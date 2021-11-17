Янукович дзвонив Путіну: що дізналися слідчі ДБР і Офіс генпрокурора про розстріли на Майдані?

Офіс Генерального прокурора і Державне бюро розслідувань (ДБР) одночасно заявили, що закінчили досудове розслідування стосовно колишнього президента України Віктора Януковича та 9 високопосадовців, які «18-20 лютого 2014 року організували силову протидію мітингувальникам у центрі столиці». Як стверджують слідчі, під час розстрілів Янукович 11 разів дзвонив Путіну. Радіо Свобода продовжує складати хронологію розслідувань «справ Майдану».

«Розслідування, яке тривало 8 років, завершилося», – оголосили 17 листопада Державне бюро розслідувань і Офіс генерального прокурора України.

Мова іде про заочне розслідування стосовно колишнього президента України Віктора Януковича та 9 високопосадовців-силовиків, які, за даними слідства, організували і провели 18–20 лютого 2014 року розстріл беззбройних учасників Революції гідності.

Кримінальна справа, як повідомляють слідчі, налічує 1019 епізодів злочинних дій, дані про які зібрані в 1500 томах, проведено 4500 допитів, майже 1000 слідчих експериментів, понад 3500 судово-медичних, балістичних, комплексних, цитологічних, хімічних експертиз.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося за спеціальною (заочною) процедурою, оскільки усі фігуранти справи втекли до Росії. Це:

експрезидент України Віктор Янукович ;

; колишній міністр оборони Павло Лебедєв ;

; ексміністр внутрішніх справ Віталій Захарченко ;

; заступник Захарченка з громадської безпеки Віталій Ратушняк ;

; колишній начальник управління міліції в Києві Валерій Мазан ;

; заступник Мазана з громадської безпеки Петро Федчук ;

; екскомандувач внутрішніх військ МВС України Станіслав Шуляк ;

; командир ПМОП «Беркут», підпорядкованого ГУМВС України в місті Києві, Сергій Кусюк ;

; ексголова СБУ Олександр Якименко ;

; заступник голови СБУ – керівник Антитерористичного центру Володимир Тоцький.

«Де ці люди зараз? Всі вони в бігах. В гостях у нашого північного сусіда. Вони там не випадково. І зовсім невипадково РФ їх оберігає», – сказала на брифінгу генпрокурорка Ірина Венедіктова.

Щодо Кусюка та Федчука були повідомлення, що вони працюють у російській поліції і беруть участь у розгонах мітингів у Москві.

Що їм інкримінують?

Досудове слідство, проведене ДБР і Офісом генпрокурора України, на основі зібраних фактів стверджує, що ці 10 високопосадовців діяли як «злочинна група».

Названим високопосадовцям інкримінують організацію:

вчинення терористичного акту з метою залякування населення, що призвело до настання тяжких наслідків та загибелі людей;

спричинення учасникам акцій протесту тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості, умисних вбивств та замахів на умисні вбивства з використанням вогнепальної зброї та спецзасобів;

перевищення влади та службових повноважень, що супроводжувалося насильством, застосуванням зброї та спеціальних засобів і спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, інтересам окремих громадян, державним та громадським інтересам, інтересам юридичних осіб;

незаконного перешкоджання проведенню мітингів, вуличних походів і демонстрацій.

Членами злочинної групи на чолі з експрезидентом Януковичем у першій половині дня 18 лютого 2014 року організовано силовий розгін учасників вуличної ходи до Верховної Ради України на підтримку голосування за повернення до Конституції 2004 року, яка передбачала обмеження повноважень президента України, стверджує ДБР та Офіс генпрокурора.

Окрім того, після обіду 18 лютого 2014 року було організовано штурм Майдану під виглядом «антитерористичної операції». А вранці 20 лютого – розстріл мітингувальників співробітниками «чорної роти Беркуту» та озброєння «тітушок» вогнепальною зброєю.

«Такі дії колишнього президента і екскерівників правоохоронних органів призвели до масових жертв серед учасників акцій протесту в центральній частині міста Києва, в тому числі до заподіяння смерті 67 цивільним особам. Всього постраждали 887 цивільних осіб і 132 правоохоронці. Завдано майнової шкоди на суму понад 16 мільйонів гривень», – повідомляє Офіс генпрокурора.

Всім фігурантам заочно пред'явлено підозри, серед іншого і за статтями – «умисне вбивство» і «вчинення терористичних актів» Кримінального кодексу України. Покарання за такі злочини передбачає довічне ув'язнення.

Янукович і його силовики перебували на постійному зв'язку із Путіним, керівництвом ФСБ та МВС Росії

Під час звіту Офісу генпрокурора про розслідування розстрілів на Майдані заступник голови департаменту у «справах Майдану» ОГУ Денис Іванов повідомив, що під час слідства встановлено, що в період із 18 по 20 лютого 2014 року під час розстрілів на Майдані колишній президент України Віктор Янукович 11 разів телефонував президенту Росії Володимиру Путіну.

«У цей період керівники правоохоронних органів і колишній президент Янукович за спеціальним урядовим зв'язком з'єднувався з вищим керівництвом Російської Федерації і керівниками її правоохоронних органів. Зокрема, Янукович здійснив 11 з'єднань з президентом Росії Путіним», – сказав Денис Іванов.

Так само постійно контактували із російськими силовиками керівники українських силових структур: тодішній міністр внутрішніх справ Олександр Захарченко під час розстрілів 12 разів говорив по телефону із очільником МВС Росії, ексголова СБУ Олександр Якименко – три рази з директором ФСБ Росії.

Всі ці дзвінки були здійснені під час найактивнішої фази розстрілів на Майдані, зазначив заступник голови департаменту у «справах Майдану» ОГУ Денис Іванов.

Наразі #ДБР повідомляє, що слідчі зібрали увесь масив доказів для наступного процесуального кроку – надання матеріалів слідства для ознайомлення стороні захисту та можливості скерування обвинувального акту до суду за спеціальною (заочною) процедурою. Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

Як із розслідуванням інших «справ Майдану»?

Державне бюро розслідувань України на своєму сайті у розділі «справи Майдану» звітує про хід слідства.

Зокрема, були розміщені звіти за жовтень і вересень 2021 року.

Перед цим був оприлюднений проміжний звіт про результати розслідування «справ Майдану» за 8 місяців 2021 року, дані якого проілюстрували у порівняльній таблиці.

Радіо Свобода зібрало факти і склало хронологію ходу розслідування «справ Майдану» за період від 2014–2020 років.

Ознайомитися із хронологією можна тут:

Володимир Голоднюк, батько Героя Небесної сотні Устима Голоднюка, убитого пострілом в голову 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській у Києві, негативно оцінює звіт Офісу генпрокурора.

«Таке зухвале лицемірство і фарисейство генпрокуратури я навіть не бажаю коментувати. Маю надію дочекатися того часу, коли вони самі будуть відповідати за злочинну діяльність у «похованні» справ Майдану», – сказав Володимир Голоднюк у коментарі Радіо Свобода.