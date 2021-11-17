Міжнародний день студентів: святкують вони, дякуємо ми

(Рубрика «Точка зору»)

Сьогодні традиційне свято молоді – Міжнародний день студентів. І хоч цього року відзначають його вже ювілейний – 80-й раз, мало хто знає про те, що ж поклало початок відзначенню цього дня.

28 жовтня 1939 року у Празі до річниці створення Чехословацької держави студенти організували антинацистські демонстрації. Акцію жорстоко розігнали, а один із студентів – Ян Оплетал – отримав смертельне поранення. Похорони Оплетала, на які прийшли тисячі студентів, вилилися у нову антигітлерівську акцію. Влада відповіла репресіями. Усі чеські університети були закриті, понад 1200 студентів відправили в концентраційний табір Заксенгаузен, а дев'ятьох активістів студентських організацій стратили 17 листопада.

На знак пам'яті про цей день Міжнародна рада студентів на своїх зборах 1941 року у Лондоні вирішила оголосити 17 листопада – Міжнародним днем студентів.

Приблизно у ці ж самі дні, але вже у XXI столітті і в іншій країні – студенти теж вийшли на головну площу столиці, щоб боротися за свою країну.

21 листопада 2013 року у Києві розпочався так званий – Євромайдан, студентський протест проти відмови влади від євроінтеграційного курсу України. А жорстоке побиття студентів-протестувальників вночі 30 листопада вивело на площі мільйони громадян України.

Студентські протести переросли у тривалу боротьбу за право жити у демократичній державі, що ввійшла в історію як Революція гідності.

І зараз українські студенти активно будують краще майбутнє, будують країну, у якій хочуть жити. Це країна, у якій є можливості для розвитку. Тепер ця країнам складається із 1469 громад, кожна з яких може стати успішною. ​

Краще село для односельчан

Таку країну будує Данило Щоголь у своєму невеличкому селі Дар’ївка на Херсонщині.

Хлопець створює Парк Героїв. Це місце для відпочинку та культурних заходів, а також вшанування пам’яті трьох односельців, які загинули, боронячи Україну від російської агресії на Донбасі.

«Я прагну створити громаду, в якій хочеться жити і яка є прикладом для інших, – пояснює Данило. – Я щасливий, що мені вдається об’єднувати односельчан навколо цієї ідеї. Крім створення парку, ми проводимо різноманітні культурно-просвітницькі заходи, а також працюємо над відкриттям Будинку культури».

Поштовхом до цього для Данила стала участь у Школі молодого політика від Міжнародного республіканського інституту. Там він проходив навчання щодо бюджету участі, розробив власний проєкт, який переміг на конкурсі Херсонської обласної ради.

Тепер Данило ділиться своїм досвідом із іншими та допомагає розробляти проєкти для участі у конкурсі громадського бюджету.

Це успішно робить й Катерина Гончар, яка раніше також проходила навчання від Міжнародного республіканського інституту. Нещодавно дівчина допомогла молоді Слов’янська перемогти на конкурсі громадського бюджету. І тепер у селищі Мирне буде облаштовано зону відпочинку у парку.

Кращий універститет для студентів

Студенти із Запоріжжя створюють простір для відпочинку та нетворкінгу у Запорізькому національному університеті. Вони отримали 1 мільйон гривень із місцевого бюджету для реалізації проєкту .

Облаштування такої зони в університеті сприятиме розвитку креативних ідей у студентів та обміну ними, а також стимулюватиме бізнес-можливості місті.

«Вважаю дуже важливим зробити свій маленький внесок у покращення університету, в якому я навчаюся, – ділиться Моніка Тадевосян, авторка проєкту. – І це тільки початок. У наступному році я планую подати на конкурс ще декілька проєктів для розвитку моєї громади».

Кращі можливості для молоді

А студентка із Дніпропетровщини очолила комунальне підприємство у своєму місті та тепер створює можливості для розвитку молоді.

Катерина Боровик заснувала молодіжний центр при міській раді у місті Кам’янське.

«Я прагнула створити простір, який би допомагав молоді реалізовувати свій потенціал та змінювати своє місто, – розповідає Катерина. – Цією ідеєю я горіла під навчання на молодіжній програмі Міжнародного республіканського інституту. І зрештою, знайшла підтримку у керівництва міської ради для втілення мого проєкту».

Центр Молодіжних Ініціатив уже декілька років успішно працює у Кам’янському та став простором для молодих людей, де вони зустрічаються, діляться ідеями, як покращити свою громаду, розвивають лідерські навички та спільно реалізовують власні ініціативи для міста.

Ці історії студентів ілюструють, якою рушійною силою є молодь і чому важливо пам'ятати про Міжнародний день студентів.

Студенти мають мрії збудувати країну, у якій буде комфортно жити усім. Вони знають, що усе починається з кожного з нас. І мають достатньо енергії, щоб розпочинати нові справи і доводити їх до потрібних результатів.

Довбенко Марія – комунікаційна менеджерка Міжнародного республіканського інституту в Україні

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода