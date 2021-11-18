США: «шаман», який штурмував Капітолій, отримав понад три роки вʼязниці

Суд у США засудив жителя Аризони Джейкоба Ченслі, який у костюмі шамана штурмував Капітолій на початку року, до трьох років та пʼяти місяців вʼязниці.

Обвинувачення вимагало для шамана понад чотири роки увʼязнення. Адвокати наполягали на 10 місяцях за ґратами. Захист стверджує, що Ченслі страждає на шизофренію, тривожний розлад і депресію. Засуджений визнав провину.

Ченслі під час заворушень у Капітолії запамʼятався своїм костюмом та хутряною шапкою з рогами. Американець позував за столом віцепрезидента Майка Пенса у Сенаті. Ці знімки широко розійшлися у ЗМІ та соцмережах.

Американця затримали 9 січня. Того ж дня його звинуватили в навмисному проникненні в Капітолій і в порушенні громадського порядку, а потім заарештували.

Група прихильників чинного президента США Дональда Трампа увірвалася до будівлі Капітолію 6 січня, намагаючись зірвати затвердження перемоги демократа Джо Байдена на президентських виборах 3 листопада. Після штурму стало відомо про загибель пʼяти людей, зокрема одного офіцера поліції.

Незадовго до подій у Капітолії Дональд Трамп того ж дня виступив на мітингу своїх прихильників поблизу Білого дому. Він повторив недоведені його юристами у судах звинувачення, що результати президентських виборів було сфальсифіковано.