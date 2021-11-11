США: суд відхилив прохання Трампа заблокувати видачу записів Білого дому щодо подій у Капітолії 6 січня

Колишній президент США Дональд Трамп програв чергову спробу перешкодити слідчим Конгресу, які розслідували заворушення в Капітолії 6 січня, ознайомитися із записами Білого дому.

Окружний суддя США Таня Чуткан 10 листопада відмовилася призупинити винесене раніше рішення, яке дозволяє слідчим отримати документи Білого дому щодо заворушень.

Адвокати Трампа попросили Чуткан призупинити виконання рішення, доки вони оскаржать його у суді вищої інстанції. Адвокати Трампа звернулися з аналогічним запитом до Апеляційного суду США в окрузі Колумбія, який ще не відреагував на їхній запит.

За винятком наказу апеляційного суду, Національний архів наприкінці цього тижня має передати сотні сторінок телефонних записів, журналів відвідувань та інших документів Білого дому, які Трамп хоче зберегти в секреті.

Комітет з внутрішньої безпки заявив, що йому потрібні запитувані матеріали, щоб зрозуміти, яку можливу роль Трамп відіграв у розпалюванні заворушень, у яких його прихильники прагнули перешкодити законодавцям засвідчити перемогу демократа Джо Байдена на посаді президента.

Представник Бенні Томпсон (демократ з Міссісіпі), який очолює комітет, заявив, що записи мають вирішальне значення для розуміння нападу і «на мій погляд, не може бути переконливішого суспільного інтересу, ніж отримання відповідей про напад на нашу демократію».

Колишній президент-республіканець стверджував, що на запитувані матеріали поширюється привілей виконавчої влади, який захищає конфіденційність деяких повідомлень Білого дому. Але Чуткан не погодилася, заявивши, що Конгрес дуже зацікавлений у отриманні документів, які б могли пролити світло на насильницькі події 6 січня, організовані прихильниками Трампа.

Одного прихильника Трампа було застрелено поліцією, а офіцер поліції Капітолію, на якого напали протестувальники, помер наступного дня. Ще троє людей померли природною смертю під час нападу, і понад 100 поліцейських були поранені внаслідок першого такого масштабного нападу на Капітолій з моменту вторгнення британських військ під час війни 1812 року.

У справі про напад на Капітолій опитано понад 150 свідків та видано понад 30 повісток до суду. Незрозуміло, чи американські законодавці домагатимуться свідчень від самого Трампа, який критикує таке розслідування і продовжує без доказів заявляти, що він переміг на виборах.