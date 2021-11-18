В Україні повністю вакцинувалися від COVID-19 понад 9 із чвертю мільйонів людей – МОЗ

В Україні завершили імунізацію від коронавірусної інфекції нового типу 9 257 319 людей, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Минулої доби проти COVID-19 в Україні вакциновано 297 832 людини. За даними МОЗ, одну дозу отримали 108 724 людини, повністю імунізовані – 189 078.

Згідно з повідомленням, від початку вакцинальної кампанії щеплено 12 554 335 людей. Загалом проведено 21 811 652 щеплення.

За даними МОЗ, понад 88 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.