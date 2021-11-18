Статистика COVID-19: понад 20 з половиною тисяч нових випадків за добу та 752 померлих

У Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що минулої доби, 17 листопада, в Україні зафіксували 20 591 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (кількість нових хворих іде на спад: тиждень тому, 9 листопада, виявили майже 25 тисяч інфікованих). Згідно з повідомленням, з цього числа хворих є 1478 дітей та 377 медпрацівників.

Також за минулу добу госпіталізовано – 3907 осіб, померли 752 людини, одужало – 19 633.

За весь час пандемії в Україні захворіли майже 3,3 мільйона людей, понад 79 з половиною тисяч померли.