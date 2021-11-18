У Німеччині обговорюють єдиний підхід до пандемії COVID-19 – на тлі нових рекордів зараження

Лідери 16 німецьких земель і федеральні 18 листопада проведуть переговори на тлі зростання нових щоденних випадків заражень COVID-19. Керівники земельних урядів прагнуть домовитися про єдиний підхід до правил та обмежень, які замінили чинні нині норми, що не є уніфікованими.

На нараді йтиметься про право доступу до державних послуг і методи нарощування рівня вакцинації в Німеччині, де нині отримали щеплення приблизно 68% населення віком від 12 років. Німеччина повідомила про черговий щоденний рекорд нових випадків зараження 17 листопада (захворіли майже 53 тисячі людей у країні з населенням понад 83 мільйони) та 294 смертельні випадки, загальна кількість померлих за час пандемії сягнула 98 274.

Посилюють заходи з протидії COVID-19 і в інших європейських країнах. Австрія нещодавно запровадила карантин для невакцинованих осіб у відповідь на зростання рівня зараження. Заходи з контролю за поширенням COVID-19, запроваджені в Словаччині та Чехії, спонукали людей вийти на вулиці на знак протесту у святковий день, присвячений річниці антикомуністичної Оксамитової революції 1989 року.

17 листопада у Братиславі внаслідок феєрверку постраждали двоє поліцейських, а девʼятьох протестувальників затримали, повідомляє поліція. Протестувальники в Братиславі вимагали припинити «коронавірусну диктатуру», а демонстранти в Празі ігнорували соціальне дистанціювання і не носили масок. 17 листопада обидві країни повідомили про рекордну кількість нових випадків захворювання.