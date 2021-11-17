Статистика COVID-19: майже 19 тисяч нових випадків за добу та 769 померлих

У Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що минулої доби, 16 листопада, в Україні зафіксували 18 668 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (кількість нових хворих іде на спад: тиждень тому, 9 листопада, виявили понад 23 тисячі інфікованих). Згідно з повідомленням, з цього числа хворих є 1312 дітей та 403 медпрацівники.

Також за минулу добу госпіталізовано – 4468 осіб, померли 769 людей, одужало – 20 211.

За весь час пандемії в Україні захворіли понад 3,2 мільйона людей, майже 79 тисяч померли.