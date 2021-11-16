У МОЗ повідомили, коли очікувати виходу регіонів із «червоної» зони

З наступного тижня можна очікувати початку виходу регіонів України з «червоної» зони епідемічної небезпеки, прогнозує міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Зараз, за його словами, у «червоній» зоні перебуває 18 регіонів України, з 18 листопада «червоний» рівень епіднебезпеки буде встановлений у Вінницькій області.

«Початку виходу регіонів із «червоного» рівня епіднебезпеки прогнозовано можна очікувати з наступного тижня. Є низка областей, в яких знизився відсоток захворюваності, виписки почали стабільно переважати над госпіталізаціями. Також знизився і відсоток зайнятих ліжок із киснем», – сказав Ляшко на онлайн-брифінгу 16 листопада.

За словами міністра, від початку встановлення «червоного» рівня епіднебезпеки у першому регіоні – Херсонській області – минуло 30 днів.

«Це фактично такий же час, як у минулій хвилі, тобто вчасно запроваджені карантинні обмеження дозволили нам іти середньостатистичними темпами», – сказав він.

За даними голови МОЗ, станом на сьогодні система охорони здоров’я має понад 78 тисяч ліжок, виділених для хворих на COVID-19, з них зайняті – понад 49 тисяч.

Протягом останньої доби Україна оновила рекорд смертності від COVID-19.

За добу 15 листопада від коронавірусної інфекції нового типу в Україні померли 838 людей, свідчать дані Міністерства охорони здоровʼя.

За минулу добу зафіксовано 16 308 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 1 168, медпрацівників – 327). Це менше, ніж у вівторок минулого тижня, коли лікарі виявили майже 19 тисяч нових хворих.

Госпіталізовано 15 листопада 2 264 людини, одужали 21 914 пацієнтів.

За весь час пандемії в Україні захворіли понад 3,2 мільйона людей, майже 78 тисяч померли.