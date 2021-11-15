В Одесі перевірятимуть лікарню, де працівники скаржилися на відсутність «ковідних» виплат

Одеський обласний клінічний медичний центр перевірятиме комісія з Національної служби здоров’я України і Міністерства охорони здоров’я – до кінця тижня медичне керівництво країни планує вирішити проблеми із виплатами «ковідних» надбавок лікарям, повідомив на брифінгу 15 листопада перший заступник голови одеської обласної державної адміністрації Борис Волошенков.

«У двох документах, що були направлені з Одеського обласного медичного клінічного центру (ООКМЦ) були різні цифри. Це фінансові документи. І якщо в одному документі сказано, що є необхідний елемент, щоб було нарахування, а в іншому – ні. Тому в НСЗУ виникає питання, який з документі вважати правильним. Тому будуть відповідні перевірки, оскільки питання стоїть відносно великих цифр», – заявив Волошенков.

Він додав, що перевірка з міністерства прибуде до Одеси протягом тижня – до 19 листопада. За дорученням міністра охорони здоров’я питання надбавок мають бути закриті по всій країні, в тому числі по ООКМЦ – це єдиний такий випадок в регіоні, зазначив Волошенков.

Працівники центру неодноразово скаржилися журналістам, посадовцям на місцях і на «гарячу лінію» МОЗ щодо відсутності доплат за лікування «ковідних» пацієнтів у вересні-жовтні 2021 року. 22 жовтня в Одеському обласному департаменті охорони здоров’я повідомили, що всі виплати будуть перераховані і виплачені працівникам.

Втім, як розповідали Радіо Свобода окремі медичні працівники, вони отримали не 300% доплати, а значно менше – від 50% до 200%.

Генеральний директор центру Вадим Шухтін пояснював недоплату заробітної плати недофінансуванням з боку Національної служби здоров’я України та невеликою кількістю пацієнтів, які лікувалися в центрі від COVID-19.

Втім самі медики казали, що небагато пацієнтів в них було лише у серпні, а потім кількість хворих почала швидко зростати, зокрема у реанімаційному відділенні.

Причини невиплат і недоплат і буде з’ясовувати комісія з НСЗУ і МОЗ.

Минулого року після початку пандемії МОЗ ініціювало підвищення зарплат медикам, які борються з COVID-19, на 300%.

У березні цього року МОЗ закликало медиків, які надають допомогу хворим на коронавірусну інфекцію COVID-19, повідомляти про факти нецільового використання коштів, які виплачує лікарням Національна служба здоров’я.