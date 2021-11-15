СБУ заявила про викриття 3 мереж, які підробляли COVID-документи у Києві, Львові і Рівному

Служба безпеки України заявила, що викрила нові мережі із виготовлення і продажу фейкових COVID-сертифікатів і ПЛР-тестів, у Києві, на Львівщині та Рівненщині.

Загалом зловмисники «обслужили» понад 10 тисяч осіб, кажуть в СБУ.

Зокрема, в Києві понад пів року діяли три об’єднані у мережу центри із виготовлення підроблених медичних документів про вакцинацію від COVID-19 і довідок про результати ПЛР-тестів.

У роботі мережі, за даними СБУ, брали участь власники українських туристичних агенцій, які поповнювали «клієнтську базу»; лікарі, що вносили недостовірні відомості про вакцинацію до медичних баз даних; громадян України, які виготовляли підроблені документи.

«Клієнтська база» зловмисників налічувала шість тисяч осіб. Свої «замовлення» вони виконували для мешканців практично всіх регіонів України, у тому числі й для жителів тимчасово окупованих територій України, громадян РФ та інших держав», – йдеться в повідомленні.

За даними слідства, більшість підробок ‒ це довідки про негативний ПЛР-тест, вартість яких становила у середньому 700-800 гривень. Міжнародне свідоцтво про вакцинацію коштувало 3000 гривень, а внесення відомостей про вакцинацію до баз даних без її проведення – 10 тисяч гривень.

За попередніми підрахунками СБУ, за час існування схеми зловмисники «заробили» майже 10 мільйонів гривень.

«Наразі правоохоронним органам відомі конкретні випадки внесення до баз даних недостовірної інформації стосовно невакцинованих громадян. Така інформація буде видалена», – наголосили в СБУ.

Організаторові схеми затримали, його підозрюють за статтею «підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів». Його спільникам також готують підозри.

У СБУ додали, що тривають слідчі дії для встановлення всіх причетних до схеми осіб, у тому числі «клієнтів» для притягнення їх до відповідальності.

На Львівщині, кажуть в СБУ, викрили міжнародну групу осіб на масштабних махінаціях із даними про вакцинацію від COVID-19.

«Правоохоронці встановили, що один із організаторів оборудки координував дії зловмисників, перебуваючи на території однієї із сусідніх європейських країн. За даними слідства, мешканці Львова та області підробляли «документи» про вакцинацію протягом 4 місяців. Вони залучили до «справи» медпрацівників, які вносили персональні дані «клієнтів» в електронну систему охорони здоров’я «eHealth», – йдеться в повідомленні.

Вартість підробленого міжнародного COVID-сертифікату становила 250 євро, внутрішнього – 1800-2000 гривень.

«Щодня ділки виготовляли по 10-15 підробок і «заробляли» на цьому понад пів мільйона гривень щомісяця… Наразі організатору та двом його спільникам повідомлено про підозру… Проводяться слідчі дії для з’ясування всіх обставин правопорушення та встановлення всіх причетних до оборудки осіб», – повідомили у СБУ.

COVID-махінації на Рівненщині, за матеріалами слідства, організували двоє мешканців Дубна, «які не мали жодного відношення до медицини».

«Зловмисники виготовляли підроблені документи з використанням справжніх реквізитів ліцензованих лікарів та медичних закладів України. «Клієнтів» шукали через спеціально створені групи в одній із популярних соціальних мереж, а готові «медичні документи» надсилали замовникам через поштові сервіси у всі регіони України», – йдеться в повідомленні.

Вартість підробки коливалася від 3 до 4 тисяч гривень, залежно від терміновості її виготовлення. Після звірки даних «замовники» переказували обумовлену суму на банківські картки зловмисників, додали в СБУ.

У поліції цього місця заявили, що виступають за «ковідну амністію» тих громадян, які придбали підроблений COVID-сертифікат, але не користувалися ним.