Україна оновила рекорд смертності від COVID-19

За добу 15 листопада від коронавірусної інфекції нового типу в Україні померли 838 людей, свідчать дані Міністерства охорони здоровʼя. Це новий рекорд, попередній добовий максимум становив 833 померлих, він був зафіксований за добу 8 листопада.

За минулу добу зафіксовано 16 308 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 1 168, медпрацівників – 327). Це менше, ніж у вівторок минулого тижня, коли лікарі виявили майже 19 тисяч нових хворих.

Госпіталізовано 15 листопада 2 264 людини, одужали 21 914 пацієнтів.

За весь час пандемії в Україні захворіли понад 3,2 мільйона людей, майже 78 тисяч померли.