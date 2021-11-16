В Україні 14 листопада вакцинувалися від COVID-19 понад 268 тисяч людей

Минулої доби проти COVID-19 в Україні вакциновано 268 088 людей. За даними Міністерства охорони здоров’я, одну дозу отримали 102 908 людей, повністю імунізовані – 165 180.

Згідно з повідомленням, від початку вакцинальної кампанії щеплено 12 331 552 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 8 887 415 людей. Загалом проведено 21 218 965 щеплень.

За даними МОЗ, понад 88 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.