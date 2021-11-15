Зеленський пообіцяв по 1 тис грн за повну вакцинацію від COVID-19

Президент Володимир Зеленський у відеозверенні в понеділок заявив, що українці, які пройшли повний курс вакцинації від COVID-19, отримають по одній тисячі гривень.

«Кожен, хто отримав, два щеплення, зможе отримати одну тисячу гривень. Швидко і зручно, тобто, через додаток «Дія», – сказав Зеленський.

Він додав, що оскільки смартфони і відповідно застосунок «Дія» є не у кожного, особливо в літніх людей, то держава забезпечить альтернативну можливість отримати гроші.

Програма щодо виплат стартує 19 грудня, сказав Зеленський. Він зазначив, що до кінця року на неї виділять близько 3 млрд грн і стільки ж – на початку наступного року.

«За ці кошти можна буде придбати абонемент у спортзал або фітнес-клуб, відвідати кінотеатр, театр, музей, концертний зал чи виставковий центр або купити квитки для мандрівок усередині країни», – сказав Зеленський.

За даними МОЗ, від початку вакцинальної кампанії в Україні повністю імунізовані та отримали дві дози – 8 722 235 людей.