Коронавірус: уряд виділив регіонам 67,5 млн грн для виявлення штаму «Дельта»

Кабінет міністрів виділив 67,5 мільйонів гривень для виявлення штаму коронавірусної хвороби «Дельта», повідомила пресслужба уряду.

«Кошти будуть направлені на закупівлю 4500 наборів тест-систем, що дозволить провести 450 000 досліджень для ідентифікації штаму «Дельта». У середньому йдеться про 150 тисяч досліджень на місяць. Раніше Центр громадського здоров’я вже отримав набори для ідентифікації штаму Delta SARS-CoV-2», – пояснили в уряді.

Повідомляється, що нині щотижня з усіх регіонів України до ЦГЗ надходять зразки для ідентифікації штаму «дельта», проте «для більш ефективного контролю за епідемічною ситуацією виникла потреба забезпечити виявлення штаму на регіональних рівнях».

Раніше сьогодні міністр охорони здоров’я віктор Ляшко заявив, що хвиля COVID-19 іде на спад в Україні.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіла 3 228 441 особа, з них одужали 2 642 459 осіб, померло 77 147 людей. За останню добу в Україні зафіксовано 10 802 випадків хвороби.