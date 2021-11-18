Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Відео

«Переконати в тому, що хвороба існує, можна лише екскурсією у нашій лікарні» – лікар (відео)

«Переконати в тому, що хвороба існує, можна лише екскурсією у нашій лікарні» – лікар (відео)
Embed
«Переконати в тому, що хвороба існує, можна лише екскурсією у нашій лікарні» – лікар (відео)

No media source currently available

0:00 0:05:21 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

У Каховці, що на Херсонщині, ситуація з коронавірусом стабілізується. Медики повідомляють, що нині в лікарні менше нових надходжень хворих, ніж тих, хто вилікувався. Модульний госпіталь ДСНС, який розгорнули напередодні, – згортається.

Утім, пацієнти, хворі на COVID-19, продовжують перебувати у опорній лікарні – Центральній міській лікарні Каховки. Сьогодні в лікарні на стаціонарному лікуванні перебуває 108 хворих, з них одна дитина і 74 киснево залежні пацієнти. За добу померли 4 людини. Лікарі кажуть, що хвороба може повернутися й посилитися в регіоні, якщо суспільство продовжить нехтувати правилами протиепідеміологічної безпеки. Детальніше дивіться у спеціальному відеорепортажі із реанімаційного відділення Каховської лікарні.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Нагору
XS
SM
MD
LG