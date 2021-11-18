Утім, пацієнти, хворі на COVID-19, продовжують перебувати у опорній лікарні – Центральній міській лікарні Каховки. Сьогодні в лікарні на стаціонарному лікуванні перебуває 108 хворих, з них одна дитина і 74 киснево залежні пацієнти. За добу померли 4 людини. Лікарі кажуть, що хвороба може повернутися й посилитися в регіоні, якщо суспільство продовжить нехтувати правилами протиепідеміологічної безпеки. Детальніше дивіться у спеціальному відеорепортажі із реанімаційного відділення Каховської лікарні.