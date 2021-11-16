Коронавірус: вакцинованих шпиталізують у понад 5 разів рідше, ніж невакцинованих – МОЗ

Людей, вакцинованих від коронавірусного захворювання COVID-19, шпиталізують у 5,5 разів рідше, ніж тих, хто не отримав щеплення, повідомив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

За його словами, про це свідчать дані, отримані за останні три місяці.

«За останні три місяці 94,3% хворих, яким діагностували COVID-19, не пройшли повний курс вакцинації», – додав міністр під час брифінгу 16 листопада і закликав вакцинуватися.

За даними МОЗ, від початку вакцинальної кампанії в Україні принаймні одну дозу вакцини отримали 12 331 550 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 8 887 415 людей.