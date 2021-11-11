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Новини | Коронавірус

Понад 20 мільйонів щеплень проти COVID-19 зроблено в Україні – МОЗ

Загалом проведено 20 129 273 щеплення

У Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що минулої доби 277 097 людей вакциновано проти COVID-19. Згідно з повідомленням, одну дозу отримали 147 344 людини, повністю імунізовані – 129 753 людини.

«Від початку вакцинальної кампанії щеплено 11 844 730 людей, з них отримали одну дозу – 11 844 728 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 8 284 545 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 20 129 273 щеплення», – йдеться в повідомленні.

За даними МОЗ, 91,1 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.

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