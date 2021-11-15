Вінницька область з 18 листопада входить у «червону зону» – Немчінов

З 18 листопада Вінницька область переходить у «червону зону» за поширенням COVID-19, повідомив міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов у Telegram.

«Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00:00 18 листопада 2021 року «червоний» рівень епідемічної небезпеки на території Вінницької області», – повідомив Немчінов.

Він зауважив, що «червоний» рівень епіднебезпеки передбачає заборону роботи закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів, проведення масових заходів тощо. Обмеження не діятимуть, якщо 100 % працівників та відвідувачів закладів (заходів) вакциновані. Також для повністю вакцинованих громадян не діятимуть обмеження, встановлені для міжрегіонального транспортного сполучення, додав він.

На сьогодні вже більшість регіонів України (17 областей та місто Київ) перебувають у «червоній» зоні епіднебезпеки. Водночас в уряді припустили, що Луганська та Херсонська області незабаром можуть бути переведені до «жовтої зони», якщо збережеться позитивна динаміка.