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Новини | Коронавірус

Росія оновила рекорд смертності від COVID-19 за весь час пандемії

Транспортування пацієнта в ковідній лікарні у Росії

За добу 16 листопада в Росії від коронавірусної інфекції нового типу померло 1247 людей, повідомляє оперативний штаб у Москві (Росія включає до цих даних і відомості з окупованого Криму). Це новий рекорд за весь час пандемії, попередній (1241 померлий) був зафіксований за добу 12 листопада.

Росія за абсолютними показниками є світовим лідером за смертністю від COVID-19.

За попередню добу в Росії виявили 36 626 нових випадків COVID-19, це менше за рекордні показники, які перевищували 40 тисяч на добу. Загальна кількість інфікованих у Росії, включно з анексованим Кримом, перевищила 9 мільйонів, померли, за офіційними даними, понад 259 тисяч хворих.

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