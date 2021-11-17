Росія оновила рекорд смертності від COVID-19 за весь час пандемії

За добу 16 листопада в Росії від коронавірусної інфекції нового типу померло 1247 людей, повідомляє оперативний штаб у Москві (Росія включає до цих даних і відомості з окупованого Криму). Це новий рекорд за весь час пандемії, попередній (1241 померлий) був зафіксований за добу 12 листопада.

Росія за абсолютними показниками є світовим лідером за смертністю від COVID-19.

За попередню добу в Росії виявили 36 626 нових випадків COVID-19, це менше за рекордні показники, які перевищували 40 тисяч на добу. Загальна кількість інфікованих у Росії, включно з анексованим Кримом, перевищила 9 мільйонів, померли, за офіційними даними, понад 259 тисяч хворих.