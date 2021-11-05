ДБР повідомило про нову підозру Януковичу

Слідчий Державного бюро розслідувань за погодженням із прокурором Офісу генерального прокурора повідомив про підозру експрезиденту України Віктору Януковичу як керівнику організованої злочинної групи, поінформували у пресслужбі ДБР 5 листопада.

«За версією слідства, до складу групи входили колишні високопосадовці МВС, СБУ і Збройних сил України. Всі вони підозрюються у вчиненні тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень під час масових акцій протесту, які проходили у центрі Києва з 18 по 20 лютого 2014 року», – йдеться в повідомленні.

За інформацією ДБР, Януковича й інших високопосадовців підозрюють у:

вчиненні терористичного акту з метою залякування населення, що призвело до настання тяжких наслідків та загибелі людей;

спричиненні учасникам акцій протесту тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості, умисних вбивств та замахів на умисні вбивства з використанням вогнепальної зброї та спецзасобів;

перевищенні влади і службових повноважень, що супроводжувалося насильством, застосуванням зброї та спеціальних засобів і спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, інтересам окремих громадян, державним та громадським інтересам, інтересам юридичних осіб;

незаконному перешкоджанні організації та проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій.

«Встановлено, що через дії цієї організованої злочинної групи лише у зазначений період загинули 76 громадян і понад 800 зазнали тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості», – йдеться в повідомленні.

У ДБР додали, що повідомлення про підозру надіслали на адреси останніх відомих місць проживання експрезидента, а копії письмового повідомлення про підозру вручили його захисникам.

У бюро також нагадали, що ухвалою слідчого судді за результатами розгляду клопотання ДБР 2 серпня 2021 року наданий дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно головного підозрюваного.

Зараз слідчий суддя розглядає клопотання про обрання щодо підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У жовтні Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про заочний арешт Віктора Януковича у справі про заволодіння резиденцією «Межигір’я».

Віктор Янукович втік з України взимку 2014 року після масових розстрілів у центрі Києва під час подій Євромайдану. Наразі президент-утікач переховується за кордоном, найімовірніше, – в Росії. Йому інкримінують низку злочинів, зокрема державну зраду. Провину свою він заперечує.

У січні 2019 року суд у Києві заочно засудив Віктора Януковича до 13 років ув’язнення. Його визнали винним у державній зраді та пособництві у веденні агресивної війни.

У період з 18 до 20 лютого 2014 року в центрі Києва загинули понад сто людей, найбільше – 20 лютого. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати «Небесною сотнею». Серед загиблих були і більш ніж десяток силовиків.