ЄСПЛ розпочав розгляд скарги Януковича проти України

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) ухвалив до розгляду позов колишнього президента України Віктора Януковича. Він скаржиться на упереджене до нього ставлення з боку судових органів у Києві та відмову України розслідувати замахи на нього, йдеться у повідомленні ЄСПЛ, оприлюдненому 2 листопада.

Як ідеться в позові, у 2014 році невідомі особи намагалися зупинити автомобілі в складі колони, які їхали у бік Харкова через п’ять блокпостів. На перших трьох машинах намагалися заблокувати, на останніх двох – обстріляли. Того ж дня на блокпосту біля Умані було відкрито вогонь у бік автомобільної колони, що прямувала у бік Криму.

Янукович розцінює ці епізоди як замахи на його життя, хоча в жодному випадку його не було в машинах. Україна, на думку колишнього президента, не розслідувала належним чином ці події.

Також експрезидент наполягає, що кримінальне розслідування проти нього в Україні триває надто довго і «не є ані незалежним, ані неупередженим».

Віктор Янукович надіслав скаргу до ЄСПЛ у жовтні 2015 року. Розпочавши її розгляд, Страсбург звернувся до уряду України з проханням прокоментувати висунуті претензії письмово.

Віктор Янукович – четвертий президент України. Його відмова підписати угоду про асоціацію з ЄС, а потім силовий розгін демонстрантів у Києві спричинили масові протести у грудні 2013 – лютому 2014 років, відомих як Євромайдан. У результаті Януковича було відсторонено від влади Верховною Радою. Сам Янукович та офіційна Москва назвали ці події державним переворотом.

У січні 2019 року суд у Києві заочно засудив Віктора Януковича до 13 років ув’язнення. Його визнали винним у державній зраді та пособництві у веденні агресивної війни.