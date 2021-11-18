Колапс економіки Афганістану посилює «ризик екстремізму» – ООН

Спеціальна представниця ООН щодо Афганістану Дебора Лайонс 17 листопада попередила про потенційну «гуманітарну катастрофу» в Афганістані, звернувшись до міжнародної спільноти з проханням знайти спосіб надання фінансової допомоги цій країні.

Дебора Лайонс повідомила Раді безпеки ООН, що 60% з 38 мільйонів жителів Афганістану зараз перебувають на межі голоду, і ситуація, ймовірно, погіршиться впродовж зими.

За словами спеціальної представниці ООН, фінансові санкції проти руху «Талібан», який захопив контроль над країною три місяці тому, «паралізували банківську систему, торкнувшись усіх аспектів економіки». Це включає оплату медичним працівникам і персоналу в програмах продовольчої безпеки, тому міжнародній спільноті «потрібно терміново знайти спосіб надати фінансову підтримку», щоб змінити це, вважає Лайонс.

На її думку, параліч банківського сектору лише сприятиме тероризму, торгівлі людьми та контрабанді наркотиків, а реальність нинішньої ситуації «загрожує підвищити ризик екстремізму». Дебора Лайонс вказує на небезпеку посилення екстремістського угруповання «Ісламська держава-Хорасан», яке, за її словами, зараз присутнє майже у всіх провінціях.