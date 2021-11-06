Терористи-смертники – підвалина стратегії «Талібану» з переходу від повстання до врядування

Абубакар Сидік

Упродовж 20 років «Талібан» використовував терористів-смертників для знищення іноземних та урядових військ та залякування цивільного населення. Навіть нині, під час спроб перейти від повстання до врядування, вишколені терористи-смертники залишаються підвалиною військової та політичної стратегії «Талібану», вважають експерти.

«Талібан» показав своїх смертників та їхню зброю – набиті вибухівкою пояси шахідів. Це обурило багатьох афганців, які переконані, що через напади талібів-смертників загинули сотні мирних жителів.

Талібан» намагається привласнити собі усі здійснені смертниками терористичні акти та надати їм нового значенн

Таліби також оголосили про створення нової «бригади мучеників», до складу якої входять терористи-смертники. Це спроба здійснити ребрендинг смертників, вважають експерти. Вони мають стати елітними військовиками, готовими стати на захист нової влади.

«Наразі «Талібан» намагається привласнити собі усі здійснені смертниками терористичні акти та надати їм нового значення, яке перетворить децентралізоване повстання в унітарне врядування», – вважає Девід Едвардс, професор антропології з Коледжу Вільямса.

Нова бригада терористів-смертників має «надати легітимність керівництву «Талібану», оскільки угрупування намагається перетворитися на щось подібне до звичайної держави, де є постійна армія, а не іррегулярні збройні формування».

Едвардс також зазначив, що терористи-смертники з відео «входять до елітних формувань». «Вони одягнені в різнокольорову форму. Кольори позначають різні типи смертників за їхньою функцією», – зауважує він.

У жовтні таліби оголосили, що розгорнуть «бригаду мучеників» на кордоні з Таджикистаном, який обвинувачує угруповання в монополізації влади. Тож це розгортання відбулося на тлі загальної напруженості у відносинах між «Талібаном» та Душанбе.

Командир бригадил Абдул Басіт Бадар заявив у коментарі Афганської служби Радіо Свобода, що смертники «готові захищати країну за будь-яку ціну».

«Ця бригада стоятиме на чатах на випадок, якщо на наших кордонах точитимуться бої чи виникне загроза», сказав він і додав, що його бригада оснащена зброєю американського та російського виробництва.

«Центральний символ ідеології»

Минулого місяця міністр внутрішніх справ «Талібану» Сіраджуддін Хаккані зустрівся з сім’ями смертників у розкішному готелі в Кабулі. На зустрічі Хаккані піднесено говорив про «жертовність» терористів-смертників та пообіцяв надати їхнім сім’ям землю та виплати.

Хаккані очолює «Мережу Хаккані», силовий блок «Талібану». У США цю «Мережу» визнали терористичною організацією, а Хаккані входить до переліку осіб, яких розшукує ФБР.

«Я хочу зробити щось для сімей наших мучеників, щось таке, що відчує вся нація, –сказав Хаккані під час промови, аудіозапис якої отримало Радіо Свобода. – Я хотів би дати їм земельні ділянки та спеціальний документ членів родин мученика, щоб їхній статус був навіть вищим за наш».

Хаккані намагався обстоювати використання терористів-смертників. Він заявляв, що «без бійців, які прагнуть мученицької смерті, ми не зможемо боротися з невірними», маючи на увазі іноземні війська та прозахідну владу.

Хаккані також намагався використати релігію для обґрунтування цих терористичних актів.

В основі ідеологічних повідомлень «Талібану» лежить тактика вибухів-смертників

Він пригадав, як у січні 2018 року смертники здійснили терористичний акт у готелі Intercontinental, внаслідок чого загинуло 40 людей. Керівник нападу «поклявся, що пророк Мухаммед особисто керує їхньою операцією», сказав Хаккані.

Аудиторією прокотилося схвилювання, багато хто вигукнув «Аллаху Акбар» (Бог Великий).

Едвардс каже, що «в основі ідеологічних повідомлень «Талібану» лежить тактика вибухів-смертників, а жилет смертників став їхнім центральним символом».

«Звеличення атак смертників»

Самі Юсуфзай – ветеран у журналістиці. Він писав про «Талібан» від моменту їхньої появи в у 90-х роках. Він вважає, що вихваляючи смертників, «Талібан» відлякує від себе тих афганців, якими він хоче правити. Це ж стосується і міжнародного співтовариства, без якого не подолати економічну та гуманітарну кризу.

Адекватно мислячі таліби не хотіли допустити звеличення атак смертників

«Замість того, щоб об’єднати афганців наративом миру, вони смакують те, що вважають своєю перемогою, і прославляють смертників, які вбили та покалічили багато цивільних афганців», – каже він.

Але Юсуфзай стверджує, що не всі таліби прагнуть спиратися на смертників у своїй політичній стратегії.

«Адекватно мислячі таліби не хотіли допустити звеличення атак смертників, адже це заважатиме залучити підтримку вдома та здобути легітимність у світі», – каже він.

Суто чоловічий уряд «Талібану» складається здебільшого з ветеранів-максималістів, багато з яких перебувають під санкціями ООН та США. Їх пов’язують із тероризмом. Цей уряд, наповнений пуштунськими клерикалами, не визнала жодна країна.

Усередині угрупування точиться боротьба між максималістами і більш поміркованими талібами, які прагнуть отримати міжнародне визнання та легітимність вдома.

«Талібан» – не єдине угруповання, що вдається до використання терористів-смертників.

Конкуруюча екстремістська група «Ісламська держава» воює з «Талібаном». Смертники цього угрупування здійснили низку терористичних актів, що були спрямовані проти шиїтської меншини Афганістану та нової влади.

Афганці сподівалися, що з приходом талібів до влади врешті завершаться десятиліття війни. Тепер вони вимушені готуватися до чергового спалаху насилля, зокрема атак смертників.

2 листопада внаслідок вибуху та обстрілу військового госпіталю в Кабулі загинуло щонайменше 19 людей, зокрема керівник збройного формування талібів. Ще десятки людей були поранені. Відповідальність за цей напад взяли на себе бойовики «Ісламської держави».

«Ми все ще вимушені жити в страху цих нападів», – каже Насіма, ексдержслужбовець.