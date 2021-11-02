Щонайменше до 19 людей зросло число жертв вибухів у Кабулі

Щонайменше 19 людей загинули і ще близько 50 зазнали поранень унаслідок атаки на військовий госпіталь у центрі Кабула, повідомляє AFP з посиланням на представника талібського міністерства охорони здоров’я. Відповідальність за вибух поки не взяло на себе жодне угруповання, але таліби звинуватили в нападі дочірню організацію угруповання «Ісламська держава».

За даними телеканалу Tolo News, перший вибух стався біля входу до шпиталю, другий – неподалік від будівлі. Після цього почалася перестрілка між нападниками та бойовиками «Талібану».

Один із лікарів в інтерв’ю AFP повідомив, що деякий час після вибухів чув постріли. «Думаю, що нападники йдуть від кімнати до кімнати, як і минулого разу», – заявив він, нагадавши про напад на цей же шпиталь у 2017 році. Тоді бойовики угрупування «Ісламська держава», переодягнені медиками, вбили щонайменше 30 людей.

У серпні 2021 року, після виведення міжнародних військ із Афганістану, владу захопили бойовики «Талібану» . У країні посилилася хвиля насильства та терактів, вчинених у тому числі представниками угруповання «Ісламська держава», з яким ворогують таліби.

Однією з найбільших атак, організованих останнім часом, став теракт у серпні 2021 року в аеропорту Кабула під час міжнародної евакуації. Смертники влаштували вибухи у натовпі людей, внаслідок чого загинули майже 200 людей.