Human Rights Watch: «Талібан» запроваджує в Афганістані суворіші правила, ніж публічно оголошував

Правозахисна організація Human Rights Watch (HRW) твердить, що посадовці талібів у провінціях Афганістану запроваджують суворіші правила, ніж ті, про які раніше оголошували лідери угруповання в Кабулі. Часто на практиці таліби ігнорують і той мізерний захист прав, який вони самі встановили.

У 2020 році «Талібан» опублікував «Підзаконний акт Комісії з проповідування та керівництва, навернення та поширення чеснот і запобігання пороку», а в лютому 2021 року, коли поширював свій вплив на все більшу територію в Афганістані, представив переглянуту версію посібника, ідеться в оприлюдненій HRW 29 жовтня заяві.

Талібське Міністерство з питань пороку та доброчесності використовувало цей документ у кількох провінціях після того, як таліби захопили Кабул у серпні. Правозахисники кажуть, що положення посібника різко контрастують зі спробами «Талібану» представити зовнішньому світу більш поміркований і лояльний до прав людини імідж, оскільки таліби прагнуть отримати міжнародне визнання та вкрай необхідну допомогу.

«Талібан намагався запевнити світ, що вони поважають права людини, включно з правами жінок і дівчат», – сказала Гізер Барр, заступниця директора з прав жінок Human Rights Watch. «Але правила, які рекомендовані їхнім чиновникам, — це мішанина політики зловживання, яка запроваджує гендерну дискримінацію та дискримінацію ЛГБТ, а також суворі репресії щодо автономії та свободи вираження поглядів».

15 серпня радикальний ісламістський рух «Талібан», визнаний у багатьох країнах світу, включно з Росією, терористичним, без бою захопив столицю Афганістану Кабул. Президент Ашраф Гані залишив країну, заявивши, що хоче уникнути великої гуманітарної катастрофи. Афганістан фактично повністю опинився під контролем талібів.

Західні країни не визнають владу радикального руху. Російська влада, не визнаючи її офіційно, регулярно проводить зустрічі з талібами, приймаючи їх у Москві. Одна з таких зустрічей відбулася цього тижня: делегацію «Талібану» прийняв міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Він наголосив на необхідності взаємодії з новою владою Афганістану незалежно від її статусу на міжнародній арені.