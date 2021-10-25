Напади «ІД» на афганських шиїтів є злочинами проти людства – HRW

Правозахисна організація Human Rights Watch розцінює напади на шиїтську меншість Афганістану, здійснені місцевим осередком екстремістського угруповання «Ісламська держава», як злочини проти людства.

«Ісламська держава у провінції Хорасан» («ІД-Х») взяла на себе відповідальність за одні з наймасштабніших нещодавніх терактів у Афганістані, включно з вибухами смертників серед шиїтських віруючих з числа хазарейської меншини в мечетях у провінціях Кундуз і Кандагар, у результаті яких загинули майже 150 людей цього місяця.

Угруповання також стоїть за вибухом смертника в аеропорту Кабула 29 серпня 2021 року, в результаті якого загинули 170 афганців, переважно мирних жителів.

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«Збройне угруповання «ІД-Х» неодноразово здійснювало нищівні атаки, які, здавалося б, спрямовані на поширення терору і завдання максимальних страждань, особливо афганській громаді Хазара», – заявила асоційована директорка Азії в Нью-Йоркській HRW Патрісія Госсман.

За висновками організації, напади «ІД-Х» «є злочинами проти людства, а винних слід притягнути до відповідальності».

Хазарейська громада переважно шиїтів є третьою за чисельністю етнічною групою Афганістану. Її члени стикалися з тривалою дискримінацією та переслідуванням у переважно сунітській країні.

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«ІД-Х» вважає мусульман-шиїтів відступниками. Група також виступає проти сунітського угруповання «Талібан», яке захопило більшість зруйнованої війною країни в серпні на тлі виведення американських сил.

«Жахливі напади «ІД-Х» на цивільне населення не вщухають після захоплення талібами Афганістану і, здається, зростають. Владі «Талібану» необхідно терміново вжити заходів для захисту громад релігійних меншин від атак», – йдеться в коментарі Госсман.

Талібан применшує загрозу з боку філії Ісламської держави, але неодноразові атаки підважують заяви угруповання про те, що воно принесло мир в Афганістан після десятиліть війни.