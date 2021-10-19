Спецпосланець США щодо Афганістану оголосив про відставку

Спеціальний посланець США щодо Афганістану Залмай Халілзад оголосив про відставку після трьох років роботи на цій посаді. Він очолював групу американських дипломатів, які вели в Катарі переговори з талібами до моменту захоплення Афганістану цією ісламістською групою.

Держсекретар США Ентоні Блінкен 18 жовтня заявив, що повноваження Халілзада перебере його заступник Томас Вест.

У листі про звільнення Халілзад захищав свої здобутки, одночасно визнавшии, що він не досяг того, що хотів зробити.

«Політична домовленість між урядом Афганістану і талібами не була досягнута, як передбачалося. Причини цього занадто складні, і я поділюся своїми думками в найближчі дні і тижні», – вказав у листі до Блінкена 70-річний дипломат, який народився в Афганістані і виріс у Кабулі.

Його заступник Томас Вест очолював делегацію США під час останнього раунду переговорів у Катарі.