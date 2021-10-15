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«Талібан» заявив про значні жертви внаслідок вибуху в мечеті у Кандагарі

Представники «Талібану» біля мечеті в Кандагарі, де стався вибух

Потужний вибух стався в шиїтській мечеті в Кандагарі на півдні Афганістану під час п’ятничної молитви 15 жовтня, на яку зазвичай сходяться численні віряни. Білал Карімі, речник «Талібану», який прийшов до влади в країні, заявив, що вибух призвів до значних жертв. Подробиць він не навів, сказавши, що триває розслідування.

Жодне угруповання не взяло на себе відповідальності за напад, який стався через кілька днів після того, як «Ісламська держава» заявила про скоєння вибуху в шиїтській мечеті в Кундузі на півночі Афганістану, в результаті якого загинули 46 людей.

Колишній член місцевої ради провінції Нематулла Вафа заявив, що вибух стався в мечеті Імама Барга і спричинив великі жертви, але деталей також не навів.

Лікар центральної лікарні в Кандагарі сказав, що щонайменше сім людей загинули, 13 – зазнали поранень внаслідок вибуху.

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