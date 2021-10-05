Amnesty International: таліби стратили 13 етнічних хазарейців після взяття під контроль Кабула

За даними правозахисної організації Amnesty International, бойовики «Талібану» незаконно стратили 13 етнічних хазарейців, в тому числі 17-річну дівчину, через два тижні після взяття Кабулу.

Як повідомили правозахисники 5 жовтня, 30 серпня у селі Кахор у центральній провінції Дайкунді було вбито двох мирних жителів та 11 членів Афганських національних сил безпеки (ANDSF), коли вони намагалися втекти перед прибуттям бойовиків Талібану.

Згідно зі свідченнями, зібраним Amnesty International, дев’ять співробітників афганських національних сил безпеки були вбиті після того, як здалися талібам. Правозахисники кваліфікували ці дії як «військові злочинами».

За словами правозахисників, вони переглянули відео та фотографії, на яких видно викладені у ряд тіла 11 чоловіків, у багатьох з них помітні були кульові поранення в голову.

Генеральний секретар Amnesty International Агнес Калламард закликала дати зрозуміти уряду талібів, що «такі порушення неприпустимі і винні будуть притягнуті до відповідальності».

Наразі не було коментарів з приводу цієї заяви з боку уряду талібів. Раніше вони обіцяли не вчиняти актів помсти щодо тих, хто співпрацював з іноземним контингентом або попереднім афганським урядом.

Громада хазарейців, в основному шиїтська, є третьою за величиною етнічною групою Афганістану. Її члени зіткнулися з тривалої дискримінацією і переслідуванням у переважно сунітському Афганістані.

У звіті, опублікованому в серпні, Amnesty International задокументувала вбивство і тортури дев’яти етнічних хазарейців 2 східній провінції Газні в липні, коли її захопили таліби.