«Талібан» заявляє про знищення осередку угруповання «Ісламська держава» в Кабулі після вибуху в мечеті

«Талібан» стверджує, що знищив осередок екстремістського угрупування «Ісламська держава» під час рейду, проведеного за через кілька годин після вибуху біля мечеті в Кабулі.

Угруповання «Ісламська держава» 4 жовтня взяло на себе відповідальність за вибух в повідомленні у Telegram його інформаційного агентства Amaq.

Представник талібів Забігулла Муджахід написав у твітері, що всі члени осередку були вбиті в ході нічної операції, проведеної підрозділом спецпризначенців на півночі столиці.

Офіційних даних, що рейд був безпосередньо пов’язаний із вибухом біля мечеті Ейдгах 3 жовтня, немає.

Місцева гілка екстремістського угруповання «Ісламська держава» – «Ісламська держава-Хорасан», є ворогом талібів. Відколи в серпні таліби взяли під свій контроль більшу частину Афганістану, кількість нападів бойовиків угруповання «Ісламська держава» на правляче угруповання збільшилась.

Існують різні повідомлення про жертви в результаті вибуху 3 жовтня, який стався біля входу в мечеть, – від двох до п’яти загиблих та від двох до 11-ти поранених.

Місцеве інформаційне агентство Asvaka водночас повідомило, що 12 людей загинули, понад 30 були поранені.

Були повідомлення, що через напад затримали трьох осіб. Після вибуху територія навколо мечеті була оточена талібами, які організували посилену охорону.

Атака в Кабулі 3 жовтня стала найбільшою на столицю з кінця серпня, коли бойовик-смертник завдав удару під час процесу евакуації біля аеропорту Кабула. В результаті вибуху загинули 169 афганців і 13 військовослужбовців США. Угруповання «Ісламська держава-Хорасан» взяло на себе відповідальність за напад.