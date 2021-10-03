Вибух у Кабулі: двоє загиблих, ще двох поранено

Дві людини загинули та дві отримали поранення внаслідок вибуху біля мечеті у Кабулі. Про це Радіо Свобода повідомив очільник відділу зв’язків з громадськістю міністр внутрішніх справ в уряді талібів Сайєд Хості.

За його словами, у зв’язку з нападом заарештували трьох людей.

Хості не уточнив, чи належать затримані до якогось екстремістського угруповання.

Раніше офіційний представник «Талібану» Забіхула Муджахід повідомив про загибель цивільних внаслідок вибуху біля входу до мечеті, де мала відбутися молитва за його померлою матір’ю.

Відповідальність за напад на себе ніхто не взяв.