Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Міжнародні

Вибух у Кабулі: двоє загиблих, ще двох поранено

Жертвами вибуху біля мечеті стали дві людини

Дві людини загинули та дві отримали поранення внаслідок вибуху біля мечеті у Кабулі. Про це Радіо Свобода повідомив очільник відділу зв’язків з громадськістю міністр внутрішніх справ в уряді талібів Сайєд Хості.

За його словами, у зв’язку з нападом заарештували трьох людей.

Хості не уточнив, чи належать затримані до якогось екстремістського угруповання.

Раніше офіційний представник «Талібану» Забіхула Муджахід повідомив про загибель цивільних внаслідок вибуху біля входу до мечеті, де мала відбутися молитва за його померлою матір’ю.

Відповідальність за напад на себе ніхто не взяв.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG