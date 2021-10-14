Афганістан: через вибух загинув регіональний керівник поліції «Талібану»

Внаслідок вибуху бомби в столиці провінції Кунар Асадабаді на сході Афганістану загинув місцевий керівник поліції талібів, ще 11 людей отримали поранення.

Свідки розповіли Радіо Свобода, що мішенню бомби був автомобіль з керівником поліції Талібану в районі Шигал. Місцеві представники «Талібану» не розкривають подробиць інциденту.

Лікар Центральної лікарні Асадабаду, який коментував на умовах анонімності, повідомив Радіо Свобода, що 12 людей, поранених у результаті вибуху, були госпіталізовані. Лікар підтвердив, що призначений талібами начальник поліції району Шигал Абдулла Ірфан помер від поранень.

Серед поранених також було семеро цивільних осіб, у тому числі школяр, додав лікар.

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Ніхто не взяв на себе відповідальність за напад, але провінційна гілка екстремістського угруповання «Ісламська держава-Хорасан» (IS-K), що діє на сході Афганістану, раніше брала на себе подібні напади на «Талібан».

Протистояння між талібами та «ІД-Х» триває з моменту їхньої появи в Афганістані в 2014 році.

«ІД-Х» взяла на себе відповідальність за деякі з останніх нападів, в тому числі вибухи смертників серед вірян минулого тижня в шиїтській мечеті в провінції Кундуз, в результаті якого загинуло близько 100 людей.