Визнання уряду талібів «не є пріоритетом» – катарський дипломат

Вирішення гуманітарних проблем в Афганістані важливіше за формальне визнання уряду, сформованого угрупованням «Талібан», заявив високопоставлений дипломат Катару 12 жовтня.

Заява спеціального представника голови МЗС Катару Мутлака аль-Кагтані з’явилася в день, коли таліби мають зустрітися з делегатами Євросоюзу в столиці Катару Досі.

«Ми вважаємо, що це (визнання – ред.) не є пріоритетом. Важливішим просто зараз є гуманітарна тематика, освіта та вільне пересування пасажирів», – заявив він.

Очікується, що делегація «Талібану» зустрінеться з представниками ЄС в Досі 12 жовтня.

Виконувач обов’язків міністра закордонних справ в уряді «Талібану» Амір Хан Муттакі анонсував зустріч у Досі після перших з моменту приходу до влади переговорів талібів із представниками Сполучених Штатів. Вашингтон при цьому наголосив, що ці переговори не означають визнання уряду талібів.

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Доха протягом більше ніж року приймала в себе переговори між делегацією Кабулу та талібами, перш ніж «Талібан» повалив міжнародно визнаний уряд у серпні цього року. З того часу Катар виступав посередником під час евакуації з країни.

Тим часом на цей же день призначена онлайн-зустріч «Групи 20». На порядку денному будуть у тому числі гуманітарні питання та шляхи надання афганцям, які співпрацювали із заходом, безпечного виїзду з країни.

Напередодні саміту президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн повідомила, що Європейський союз надасть додаткові 700 мільйонів євро (близько 809 мільйонів доларів) для екстреної допомоги Афганістану та його сусідам.

При цьому вона додала, що таліби повинні виконати раніше встановлені Євросоюзом «критерії», аби отримати довгострокову допомогу. До цих критеріїв входять повага до верховенства права та прав людини, зокрема, прав жінок, запобігання експорту тероризму, «інклюзивний уряд та репрезентативний перехідний уряд», вільний доступ до гуманітарної допомоги та вільний виїзд для іноземців та загрожених афганців.