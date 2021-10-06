«Талібан» заявив про затримання 4 бойовиків угруповання «Ісламська держава» під Кабулом

«Талібан» заявляє, що затримав чотирьох членів конкуруючого екстремістського угрупування «Ісламська держава» на північ від афганської столиці, в той час як щонайменше два бойовика «Талібану» були вбиті в результаті нападу на сході країни.

Представник руху «Талібан» Забігула Муджахід заявив 6 жовтня, що бойовики угруповання «Ісламська держава» були затримані під час нічної операції в районі Пагмана, біля

Кабула. Були також вилучені документи і зброя.

Місцевий осередок угруповання «Ісламська держава» – «Ісламська держава – Хорасан», ніяк не коментувало це повідомлення.

Відколи в серпні таліби взяли під контроль більшу частину Афганістану, бойовики угруповання «Ісламська держава» активізували напади на нових правителів.

Щонайменше двоє членів «Талібану» були застрелені і три мирних жителі – поранені 5 жовтня, коли невідомі бойовики відкрили вогонь по патрулю талібів на овочевому ринку в місті Джелалабад на сході країни. Перед тим як втекти з місця події, невідомі забрали зброю у бойовиків.