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«Талібан» заявив про затримання 4 бойовиків угруповання «Ісламська держава» під Кабулом

Відколи в серпні таліби взяли під контроль більшу частину Афганістану, бойовики угруповання «Ісламська держава» активізували напади на нових правителів

«Талібан» заявляє, що затримав чотирьох членів конкуруючого екстремістського угрупування «Ісламська держава» на північ від афганської столиці, в той час як щонайменше два бойовика «Талібану» були вбиті в результаті нападу на сході країни.

Представник руху «Талібан» Забігула Муджахід заявив 6 жовтня, що бойовики угруповання «Ісламська держава» були затримані під час нічної операції в районі Пагмана, біля
Кабула. Були також вилучені документи і зброя.

Місцевий осередок угруповання «Ісламська держава» – «Ісламська держава – Хорасан», ніяк не коментувало це повідомлення.

Відколи в серпні таліби взяли під контроль більшу частину Афганістану, бойовики угруповання «Ісламська держава» активізували напади на нових правителів.

Щонайменше двоє членів «Талібану» були застрелені і три мирних жителі – поранені 5 жовтня, коли невідомі бойовики відкрили вогонь по патрулю талібів на овочевому ринку в місті Джелалабад на сході країни. Перед тим як втекти з місця події, невідомі забрали зброю у бойовиків.

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