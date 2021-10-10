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Таліби заявили, що не співпрацюватимуть зі США в боротьбі з «Ісламською державою»

Наслідки вибуху в шиїтській мечеті в Кундузі, Афганістан, 8 жовтня 2021 року

Рух «Талібан» заявив, що не буде співпрацювати зі Сполученими Штатами в боротьбі з угрупованням «Ісламська держава» та іншими екстремістськими групами в Афганістані.

«Ми можемо боротися з «Ісламською державою» самостійно», – заявив агенції AP речник талібів Сухейль Шахін.

Офіційні особи США та високопосадовці «Талібану» 9 і 10 жовтня мали в столиці Катару Досі першу зустріч віч-на-віч після того, як ісламістський рух захопив Афганістан після виведення західних військ.

Американські учасники переговорів наразі не коментували результатів діалогу.

Після встановлення в Афганістані влади талібів відбулося кілька смертельних атак, до яких причетна місцева філія екстремістського угруповання, «Ісламська держава-Хорасан». 8 жовтня смертник убив і поранив у шиїтській мечеті в північній афганській провінції Кундуз понад 100 людей.

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