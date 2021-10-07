Рада ООН з прав людини призначить доповідача по Афганістану

Рада ООН з прав людини проголосував за призначення спеціального доповідача по Афганістану з метою розслідування порушень, скоєних талібами та іншими суб’єктами в країні.

За відповідну резолюцію, внесену Європейським союзом, 7 жовтня 28 голосів було «за» і 5 – «проти», в тому числі від Китаю, Пакистану і Росії. Утрималися 14 – з 47 членів Ради.

Резолюція ЄС передбачає, що спеціальний доповідач приступить до роботи в березні і до нього приєднаються експерти ООН із правового аналізу, криміналістики і прав жінок.

Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет вже отримала від Ради мандат на моніторинг ситуації до березня.

Захід висловив серйозну стурбованість погіршенням ситуації з правами людини, особливо з правами жінок, після того, як в серпні таліби захопили владу в Афганістані на тлі виведення очолюваних США військових сил.