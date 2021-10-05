Макрон закликав G20 тиснути на «Талібан» щодо прав жінок

Президент Франції Емманюель Макрон закликав країни «Групи двадцяти» поставити однією з умов можливого визнання уряду талібів забезпечення та захист прав жінок.

Про це він заявив 5 жовтня в ефірі радіо France-Inter.

Ще однією умовою визнання талібів, на думку Макрона, має бути дозвіл на продовження гуманітарних операцій у країні та відмова від співпраці з «ісламістськими терористичними угрупованнями» в регіоні.

Президент Франції наголосив, що такі умови мають ставити не тільки західні держави, але й регіональні, які «не обов’язково мають такі ж цінності, як ми».

Позачерговий саміт G20 має відбутися наприкінці місяця у Римі.

До G20 входять Аргентина, Австралія, Бразилія, Велика Британія, Європейський Союз, Індія, Індонезія, Італія, Канада, Китай, Мексика, Німеччина, Південна Африка, Південна Корея, Росія, Саудівська Аравія, Сполучені Штати, Туреччина, Франція та Японія.

Представники угруповання «Талібан», які захопили владу в Афганістані, неодноразово стверджували, що мають намір дотримуватися прав жінок, але тільки із застосуванням законів шаріату. При цьому таліби заборонили жінкам в Афганістані займатися спортом, у тому числі учасницям національних збірних. Ісламісти пояснили це тим, що особи і тіла спортсменок в цьому випадку залишаються «відкритими для спостерігачів», а «іслам і Ісламський емірат не допускають цього».

Також таліби дозволили жінкам навчатися в школах і вищих навчальних закладах тільки окремо від чоловіків і тільки при наявності одягу, що повністю закриває їхні обличчя і тіла. Після цього указу у вишах Афганістану почали встановлювати в аудиторіях непрозорі перегородки і вішати штори. Викладати жінкам, згідно з цим указом, зможуть або жінки, або літні чоловіки, які повинні будуть отримувати схвалення від «Талібану» в кожному окремому випадку. Крім того, жінкам у Афганістані відтепер заборонено виходити з дому без супроводу чоловіка або родича чоловічої статі.

Нещодавно правозахисні організації Human Rights Watch та Інститут прав людини університету Сан-Хосе (SJSU) повідомили, що угруповання «Талібан» здійснює «широкомасштабні та серйозні» порушення прав жінок і дівчат у місті Герат на заході Афганістану.

Виконувач обов’язків мера Кабула Хамдулла Номані офіційно заборонив виходити на роботу жінкам, які працюють у системі міського господарства. Роботу втратять усі жінки, за винятком тих, чиї обов’язки не можуть виконувати чоловіки.