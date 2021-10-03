У Києві відбулася акція солідарності з жінками Афганістану

У неділю, 3 жовтня, біля будівлі Міністерства закордонних справ у Києві за ініціативи організації Amnesty International відбулася акція солідарності із жінками Афганістану.

На акцію зібралися близько 30 активісток, які висловили підтримку жінкам, котрі опинилися у небезпеці через прихід до влади «Талібану». Активістки закликали МЗС підтримувати міжнародні ініціативи з дотримання прав людини в Афганістані.

«Наша сьогоднішня акція демонструє те, що українкам і українцям не байдуже, що відбувається із жінками в Афганістані. Повернення до політики обмежень прав жінок – це повторення трагедії. У 21 столітті, коли більшість країн активно рухається в бік гендерної рівності, в Афганістані ми спостерігаємо значний регрес і просто безглузді для нового часу утиски прав жінок. Ці утиски можуть тільки поглиблюватися без швидких і рішучих дій з боку міжнародної спільноти. Тому час об'єднати зусилля і продемонструвати жінкам Афганістану свою підтримку та міжнародну солідарність», — заявила Оксана Покальчук, директорка Amnesty International Україна.

Представники угруповання «Талібан», які захопили владу в Афганістані, неодноразово стверджували, що мають намір дотримуватися прав жінок, але тільки із застосуванням законів шаріату. При цьому таліби заборонили жінкам в Афганістані займатися спортом, у тому числі учасницям національних збірних. Ісламісти пояснили це тим, що особи і тіла спортсменок в цьому випадку залишаються «відкритими для спостерігачів», а «іслам і Ісламський емірат не допускають цього».

Також таліби дозволили жінкам навчатися в школах і вищих навчальних закладах тільки окремо від чоловіків і тільки при наявності одягу, що повністю закриває їхні обличчя і тіла. Після цього указу у вишах Афганістану почали встановлювати в аудиторіях непрозорі перегородки і вішати штори. Викладати жінкам, згідно з цим указом, зможуть або жінки, або літні чоловіки, які повинні будуть отримувати схвалення від «Талібану» в кожному окремому випадку. Крім того, жінкам у Афганістані відтепер заборонено виходити з дому без супроводу чоловіка або родича чоловічої статі.

Нещодавно правозахисні організації Human Rights Watch та Інститут прав людини університету Сан-Хосе (SJSU) повідомили, що угруповання «Талібан» здійснює «широкомасштабні та серйозні» порушення прав жінок і дівчат у місті Герат на заході Афганістану.

Виконувач обов’язків мера Кабула Хамдулла Номані офіційно заборонив виходити на роботу жінкам, які працюють у системі міського господарства. Роботу втратять усі жінки, за винятком тих, чиї обов’язки не можуть виконувати чоловіки.