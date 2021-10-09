США проводять перші переговори з талібами після захоплення ними влади в Афганістані

Офіційні особи США проводять у столиці Катару Досі перші переговори віч-на-віч із представниками «Талібану» після виведення з Афганістану американських військ та захоплення талібами влади в цій країні.

Держдепартамент підтвердив, що такі переговори відбуваються 9 і 10 жовтня в місті, де представники США багато разів зустрічалися з талібами для досягнення можливої мирної угоди.

«Ми будемо тиснути на «Талібан», щоб він поважав права всіх афганців, включно з жінками і дівчатами, а також сформував інклюзивний уряд за широкої підтримки (суспільства). Оскільки Афганістан стикається з перспективою серйозного падіння економіки та можливої гуманітарної кризи, ми також тиснутимемо на «Талібан», щоб він дозволив гуманітарним установам вільний доступ до необхідних територій», – сказав представник США.

Зустріч не свідчить про те, що Сполучені Штати офіційно визнають владу талібів в Афганістані, уточнює американське зовнішньополітичне відомство.