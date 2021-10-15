США: офіцер морської піхоти, який критикував вихід із Афганістану, визнав свою провину в суді

Офіцер морської піхоти Сполучених Штатів Стюарт Шеллер 14 жовтня визнав свою провину у кримінальних справах, пов’язаних із його критикою виходу США з Афганістану, у відеороликах, які він публікував у соціальних мережах.

Підполковник Шеллер визнав свою провину за численними звинуваченнями, в тому числі в поведінці, яка не личить офіцерові, свідомій непокорі вищому командуванню та невиконанні наказу чи розпоряджень.

Шеллер 26 жовтня опублікував у Фейсбуці своє перше відео, у якому заявив, що готовий ризикнути своєю кар’єрою, аби кинути виклик військовому керівництву щодо організації виходу з Афганістану.

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Це сталося після того, як 13 американських військовослужбовців загинули внаслідок теракту – вибуху смертника біля аеропорту Кабула, через який також загинуло понад 100 афганців.

«Я готовий все втратити, щоб сказати своєму командуванню: я вимагаю відповідальності», – сказав він у цьому відео.

Згодом Шеллер опублікував серію публікацій у соціальних мережах, в тому числі відео від 29 серпня, у якому він заявив про свою відставку.

Виступаючи в суді 14 жовтня, офіцер сказав, що знав, що виявляє неповагу своїми висловлюваннями, але хотів вказати на, на його думку, некомпетентні дії.

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Попри обізнаність щодо можливих наслідків, за словами офіцера, він продовжив публікувати повідомлення після того, як отримав позитивні відгуки, в тому числі від членів Конгресу та родин загиблих військових.

Ветеран бойових дій, який служив в Іраку та Афганістані, зазначив, що жодного разу не виступав за насильницьке повалення уряду.

Відеозвернення Шеллера зробили його відомим серед консерваторів, які звинувачували адміністрацію Байдена у хаотичному завершенні 20-річної війни.

Відповідно до угоди, досягнутої між Шеллером та Корпусом морської піхоти, військовий суддя, який розглядає справу, може засудити його не більше ніж до листа-догани та утримання двох третин його заробітної плати на термін до 12 місяців.