Узбекистан проводить переговори з талібами про співпрацю в сферах торгівлі та безпеки

Представники Узбекистану зустрілися з представниками адміністрації Афганістану, створеною угрупованням «Талібан"», щоб обговорити співробітництво у сфері торгівлі, безпеки кордонів та гуманітарної допомоги, повідомили в МЗС Узбекистану.

Делегація «Талібану» на чолі з виконувачем обов’язків заступника прем’єр-міністра ісламістського угруповання Абдул-Саламом Ханафі прибула 16 жовтня на переговори до узбецького прикордонного міста Термез.

Делегацію Узбекистану очолив віцепрем’єр-міністр Сардор Умурзаков, який також є Міністром інвестицій та зовнішньої торгівлі країни.

Читайте також: «Талібан» заявив про значні жертви внаслідок вибуху в мечеті у Кандагарі

За повідомленням Міністерства закордонних справ Узбекистану, на порядку денному зустрічі були «питання торговельно-економічної взаємодії, забезпечення безпеки кордонів, співробітництва в галузі енергетики, міжнародних вантажних перевезень та транзиту».

Іншим важливим питанням для обговорення було будівництво залізниці, що з’єднує Термез з пакистанським містом Пешавар і проходить через афганське місто Мазарі-Шаріф та столицю Кабул.

Інформаційне агентство Tolo процитувало слова Ханафі, за якими до складу делегації талібів входять представники міністерств економіки, торгівлі, вищої освіти, охорони здоров’я та Управління цивільної авіації Афганістану, а також кілька підприємців. Того ж дня делегація повернулася до Кабула.

Читайте також: Попри візит представника талібів до Анкари, Туреччина не планує визнавати уряд «Талібану»

Минулого місяця президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв заявив Генеральній Асамблеї ООН у Нью -Йорку, що його країна відновила постачання нафти та електроенергії до Афганістану.

«Неможливо ізолювати Афганістан і залишити його з його проблемами», – заявив Мірзійоєв.

Зустріч відбулася на тлі спроб нового керівництва Афганістану до дипломатичного визнання, а також допомоги заради уникнення гуманітарної катастрофи в країні.

Таліби повернулися до влади в Афганістані після виведення звідти американських військ у серпні 2021 року.