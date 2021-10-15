Путін: угруповання «Ісламська держава» має тисячі бойовиків в Афганістані

Президент Росії Володимир Путін 15 жовтня заявив, що радикальне угруповання «Ісламська держава» має тисячі бойовиків на півночі Афганістану. Москва наступного тижня планує міжнародні переговори про ситуацію в країні.

«За даними нашої розвідки, кількість членів (угруповання – ред.) лише на півночі Афганістану становить близько 2 000 осіб», – сказав Путін під час відеозвернення до саміту колишніх радянських держав – Співдружності незалежних держав (СНД).

Російський лідер стверджує, що ймовірні бойовики планували пересуватися між країнами колишнього СРСР у Центральній Азії, переодягненими в біженців. Подробиць він не навів.

На початку цього тижня Путін попередив про загрозу переходу бойовиків-ветеранів з Іраку та Сирії, а МЗС Росії закликало правителів із руху «Талібан» боротися із загрозами в Афганістані.

Спеціальний представник Путіна в Афганістані Замір Кабулов заявив 15 жовтня, що переговори наступного тижня будуть зосереджені на спробах «виробити спільну позицію щодо зміни ситуації в Афганістані». Сполучені Штати, Китай та Пакистан приєднаються до переговорів, запланованих на 19 жовтня. Він сказав, що «Талібан» ще не оголосив склад своєї делегації.