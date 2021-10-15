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Путін: угруповання «Ісламська держава» має тисячі бойовиків в Афганістані

Президент Росії Володимир Путін через екран телевізора бере участь у саміті глав держав СНД, 15 жовтня 2021 року

Президент Росії Володимир Путін 15 жовтня заявив, що радикальне угруповання «Ісламська держава» має тисячі бойовиків на півночі Афганістану. Москва наступного тижня планує міжнародні переговори про ситуацію в країні.

«За даними нашої розвідки, кількість членів (угруповання – ред.) лише на півночі Афганістану становить близько 2 000 осіб», – сказав Путін під час відеозвернення до саміту колишніх радянських держав – Співдружності незалежних держав (СНД).

Російський лідер стверджує, що ймовірні бойовики планували пересуватися між країнами колишнього СРСР у Центральній Азії, переодягненими в біженців. Подробиць він не навів.

На початку цього тижня Путін попередив про загрозу переходу бойовиків-ветеранів з Іраку та Сирії, а МЗС Росії закликало правителів із руху «Талібан» боротися із загрозами в Афганістані.

Спеціальний представник Путіна в Афганістані Замір Кабулов заявив 15 жовтня, що переговори наступного тижня будуть зосереджені на спробах «виробити спільну позицію щодо зміни ситуації в Афганістані». Сполучені Штати, Китай та Пакистан приєднаються до переговорів, запланованих на 19 жовтня. Він сказав, що «Талібан» ще не оголосив склад своєї делегації.

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